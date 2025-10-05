Гастроэнтеролог перечислила первые признаки проблем с печенью

Зачастую человек узнает о заболеваниях печени уже на поздних стадиях, однако есть способы распознать первые признаки проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом рассказала эксперт ГУТА КЛИНИК, гастроэнтеролог Эльвира Комкова в беседе с "Газетой.Ru".

"Печень часто называют "молчаливым органом", потому что в ней нет болевых рецепторов. Болевые ощущения могут исходить только от капсулы печени - плотной окружающей оболочки, которая растягивается при воспалении, отеке или росте новообразований. Именно в это время и появляется ощущение тяжести, дискомфорта или тупой боли в правом подреберье", - сообщила она.

Однако эти признаки начинают проявляться не сразу, и к моменту их обнаружения болезнь успевает прогрессировать.

В качестве других сигналов о болезни эксперт назвала пожелтение кожи, склер глаз и слизистых оболочек, приводящее к напряжению накопление жидкости в брюшной полости, а также мучительный зуд по всему телу.

"На коже пациента в это время могут появиться особые "печеночные" знаки. Например, сосудистые звездочки на лице, груди и плечах, а также покраснение ладоней, известное как "печеночные ладони". А желтые бляшки на веках или коже - это отложения холестерина", - объяснила гастроэнтеролог.

При этом есть и более ранние признаки. При их обнаружении следует подумать о визите к врачу.

"Хроническая усталость и слабость без причины, не проходящие даже после сна и отдыха. Этот симптом является самым ранним "звоночком", но часто списывается на последствия стресса и другие проблемы", - заявила врач.

О проблемах с печенью может говорить нарушение цикла сна (бессонница ночью и усталость днем), тошнота, ухудшение памяти, апатия, раздражительность, а также потеря аппетита. Также следует насторожиться при потере веса без явной причины и появлении синяков.

При этом Комкова обнадежила, что печень имеет способность к восстановлению. Благодаря этому свойству последствия большинства болезней обратимы.

"Хорошо поддаются лечению острые вирусные гепатиты А и Е, лекарственные и токсические гепатиты при условии прекращении воздействия яда, а также застой желчи. Жировую болезнь можно победить, если больной следит за своим весом", - сообщила врач.

Также возможно взять под контроль гепатиты В и С и аутоиммунные гепатиты. Современная медицина также способна помочь в случае рака печени или цирроза в сформировавшейся стадии. При этом всё же легче предотвратить подобные заболевания, чем справиться с ними.

"Отказ от алкоголя и жирной, жареной, острой пищи в сочетании с контролем массы тела является основой профилактики. Не менее важно защититься от гепатита В с помощью вакцинации, а также избегать заражения гепатитом С с помощью барьерной контрацепции и использования одноразовых медицинских инструментов", - посоветовала эксперт.