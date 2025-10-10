Кардиолог назвала симптомы, требующие срочного вызова скорой помощи
Кардиолог Мария Чайковская назвала симптомы, при появлении которых необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Как передает Day.Az со ссылкой на vm.ru, по ее словам, человек должен прибегнуть к экстренной медицинской помощи при наличии боли, давления или жжения в груди, которые присутствуют более 20 минут или возвращаются волнами. Также если беспокоит боль или дискомфорт в спине, шее, челюсти, руках. Насторожить должны одышка, холодный пот, тошнота, головокружение или чувство "страха смерти". Все эти симптомы могут указывать на инфаркт.
Врач подчеркнула, пока бригада скорой помощи в пути, необходимо подготовить все документы, открыть дверь и принять лекарство, которое ранее назначил врач, сказано в ее Telegram-канале.
- Не ешьте, не пейте алкоголь, не принимайте обезболивающие "для маскировки" симптомов. Не кладите трубку, пока диспетчер не подтвердит прием информации, - добавила Чайковская.
