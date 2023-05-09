https://news.day.az/officialchronicle/1562856.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией на своей официальной странице в Facebook в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
Day.Az представляет публикацию.
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