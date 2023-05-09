Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией на своей официальной странице в Facebook в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.

Day.Az представляет публикацию.