https://news.day.az/officialchronicle/1655951.html Президент Ильхам Алиев: В скором времени министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы
Президент Ильхам Алиев: В скором времени министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы
По предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Напомнив, что инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов является Азербайджанская Республика, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь, отметил, что Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого.
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