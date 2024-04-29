https://news.day.az/officialchronicle/1655991.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей
Президент Ильхам Алиев принял председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей
29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Китайской Народной Республики Янь Ваньмина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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