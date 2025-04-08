Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана создают хорошую возможность для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Взаимные визиты высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана создают хорошую возможность для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садеги 8 апреля в Баку.

С удовлетворением отметив интенсивный характер взаимных визитов высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана в последнее время, Президент Ильхам Алиев сказал, что это создает хорошую возможность для укрепления дружбы между нашими странами и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Глава государства позитивно оценил проведение заседания Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в рамках визита Фарзане Садеги в нашу страну и отметил, что в его повестку дня включены важные проекты по развитию сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.