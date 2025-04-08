https://news.day.az/officialchronicle/1743031.html Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана 8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана
8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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