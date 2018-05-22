Пашинян спасается от митингов провокациями на нахчыванской границе - МНЕНИЕ

"Очевидно желание новых властей Армении посредством искусственного нагнетания военной истерии сбить митинговую стихию".

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя возню, устроенную в последние дни новыми властями Армении вокруг азербайджанского Нахчывана.

По словам депутата, в Армении продолжаются выступления граждан, которые блокируют прокуратуру, суды, требуют отставки мэра Еревана, повышения зарплат, снижения коммунальных тарифов. Кроме того, бастуют уволенные сотрудники военкоматов и комбината "Наирит", кто-то требует аннулировать штрафы и пеня за нарушение ПДД и на невозвращенные вовремя кредиты и пр.

"Жесткие меры в отношении протестующих граждан Пашинян и его правительство использовать не могут, так как сами уселись в министерские кресла под давлением на парламент толпы. Увещевания через фейсбук и СМИ мало помогают. Вся надежда на военную напряженность, причем не где-то там в Карабахе, а под боком Еревана - в Нахчыване. Но не исключаю и подготовки к реализации далеко идущего плана по развороту Армении от России к Западу посредством провоцирования войны с Азербайджаном и предсказуемого отказа ОДКБ выступить на стороне Армении. Новые власти в этом случае постараются оглушить собственное население воплями о "предательстве" Москвы и союзников и осуществить разворот на Запад. Иные, логичные объяснения заявлениям и поведению новых властей Армении подобрать сложно", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева