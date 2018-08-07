Дипломат-провокатор и армянское лобби в России нападают на Азербайджан

Небезызвестный Владимир Казимиров вновь вздумал актуализировать свою роль в карабахском урегулировании, проваленном им, как полномочным представителем президента РФ, в середине 90-х.

Казимиров опубликовал статью в "Независимой газете" под названием "Жить прошлым или будущим?", в которой попытался пофилософствовать на темы войны и мира. Постоянно отмечаемое за этим деятелем стремление показать себя экспертом по карабахскому вопросу и сторонником мира в регионе несколько не вяжется с его истинными предпочтениями и ролью, которую он сыграл в том, чтобы конфликт между двумя народами растянулся на тридцать лет.

Дело в том, что, являясь спецпредставителем тогдашнего президента РФ, в 1992-1996 годах Владимир Казимиров сделал все, чтобы обеспечить и облегчить Армении оккупацию территорий Азербайджана и постараться закрепить этот факт на наиболее удобных и выгодных для агрессора условиях. И все годы после заключения перемирия он продолжал эту разрушительную работу, внеся немалую лепту в сохранение нездоровой атмосферы вокруг армяно-азербайджанского конфликта и уверяя армян, что согласие Баку на "независимость" оккупированного Карабаха не за горами.

Казимиров - завсегдатай всевозможных мероприятий, так или иначе связанных с темой Карабах и везде выступает как компетентный эксперт, которому есть что сказать. Казимирову действительно есть, что сказать. Правда, это все одна и та же песня, исполняемая по армянскому заказу. Хотя нет, иногда в нее вносятся пикантные нотки, говорящие о том, что фантазия у этого деятеля еще не иссякла и армянскому агитпропу он может пока пригодиться. Например, пять лет назад на проходившей в Москве конференции по случаю 200-летия Гюлистанского договора, он выступил с неожиданным предложением: "Гюлистанский договор возложил на Россию историко-духовную ответственность за судьбу армян Нагорного Карабаха, которая немедленно должна быть реализована, как только Азербайджан попытается военным путем решить нагорно-карабахский конфликт".

А чего стоят его попытки выставить Баку нарушителем (!) положений известных резолюций ООН, требующих от Армении освобождения оккупированных территорий.

Или, вот еще - десять лет назад он обнаружил в Конституции Азербайджана статью, которая якобы запрещает Баку войну как средство решения международных конфликтов.

Примечательно, что Владимир Казимиров двадцать лет работал дипломатом в странах Африки и Латинской Америки, но именно карабахский конфликт, забравший всего четыре года из его трудов, превратился для него в дело жизни. Армянские посулы оказались привлекательнее чести дипломата и сделали его рупором нечистоплотной пропаганды, заставляя озвучивать одну несуразицу за другой.

Последняя статья в "НГ" не стала исключением.

Вновь обратившись к карабахскому конфликту, он сделал попытку проанализировать позиции Азербайджана и Армении.

Казимиров не оригинален. Баку, согласно его теории, якобы блокирует подвижки в переговорах, устраивает провокации и обманывает население обещанием вернуть земли. Иное дело безобидная и миролюбивая Армения, которая, оказывается, всегда шла на поиск компромиссов...

К сожалению, бывший спецпредставитель не уточняет, в какие моменты четвертьвековой истории карабахского урегулирования Армения проявляла интерес к компромиссам. Самим нам обнаружить что-то подобное в подтверждение его слов не удалось. Поэтому пойдем дальше.

И вот, читая опус дальше, становится ясно, в поддержку какой именно очередной нездоровой идеи из Еревана написана статья. Казимиров сам подводит свои философствования к этому, вставая на защиту требования новых властей в лице Никола Пашиняна привлечь к переговорам сепаратистов Карабаха. Это новый "тренд" в армянской карабахской политике, и Казимиров должен был немедленно "зачекиниться", чтобы не отстать от моды и не перестать считаться компетентным экспертом.

Свой "чек-ин" он отметил в довольно странном месте, взяв на себя роль примирителя политических сил Армении. "Не назрела ли потребность в скорейшей встрече Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна в целях выработки единого подхода хотя бы к проблемам урегулирования конфликта. Убежден, что переводчик никому из них не потребуется, если будут говорить на языке будущего, а не прошлого и будут думать о той самой судьбе НК, из-за которой возник конфликт треть века назад, а не о своих позициях", - мямлит Казимиров.

Эта трогательная попытка обозначить свою роль в процессе вызвала умиление у армянских СМИ, однако там резонно задались вопросом: а как это сделать, если Кочарян в тюрьме, куда скоро последует и Саргсян? И вообще, считают некоторые, все это попахивает вмешательством во внутренние дела Армении и попыткой убедить новые власти, что арестованный экс-президент им еще пригодится.

Как бы там ни было, а тема причастности сепаратистов к переговорам по Карабаху стара, как и сам конфликт. Когда защитники армянства обращаются к началу 90-х, они намеренно упускают их виду одно важное обстоятельство: Азербайджан тех лет и Азербайджан сегодняшний - совершенно разные планеты. То, что для полуразрушенной и оставшейся один на один с организованным и вооруженным международным армянским террором, за спиной которого маячили державы, республики было вынужденной необходимостью, в сегодняшних условиях - пустой звук. Сегодня условия диктует сам Азербайджан, потому что он, несмотря на то, что думает об этом "эксперт по Карабаху" Владимир Казимиров, сильная страна, богатая и способная влиять на ситуацию в регионе в самом широком смысле этого слова. Пока защитники армянских интересов тратили время на лоббирование практически нерешаемого вопроса признания миром "независимости" оккупированного Карабаха, Азербайджан превратился в серьезное государство, с которым считаются и которое нужно всем - и ближним, и дальним соседям.

В сегодняшних условиях только большой "оптимист", вроде Казимирова, может надеяться как-то развернуть ситуацию в пользу Армении. Никакая "тайная вечеря" бывших и нынешних чиновников, никакие обсуждения и выведение общего знаменателя, никакой взгляд ни в прошлое, а в будущее, и так далее этого не исправит. Уговорить Азербайджан дать согласие на присутствие за столом переговоров сепаратистов реально только в обмен на грандиозные уступки с армянской стороны. Баку же со своей стороны давно сделал такой шаг, упорно продолжая придерживаться мирного пути, хотя уже давно способен разрешить вопрос силой.

Ожидать больших уступок от азербайджанской стороны было бы, по меньшей мере, нечестно.

Зульфугар Ибрагимов