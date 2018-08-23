Азербайджан делает ставку на ненефтяной экспорт в десятки стран мира

Доля ненефтяной продукции в экспорте Азербайджана с каждым годом становится все весомее. Это неоспоримое свидетельство успеха стратегии государства, направленной на диверсификацию экономики с тем, чтобы максимально развить ненефтяную промышленность, расширить производство продукции экспортного направления.

В соответствии с подписанной Президентом Ильхамом Алиевым Государственной инвестиционной программой в стране проводится работа, связанная с соответствующими проектами.

Собственно, сегодня мы воочию наблюдаем положительные итоги и развитие этой программы. Показательно, что в этом году львиная доля импортируемых товаров приходится на оборудование от ведущих производителей мира, что связано с ожиданием ввода в строй новых предприятий, оснащенных современными производственными линиями - машины, электрические аппараты, оборудование и запчасти - 151,1 миллиона долларов (21,94%) и далее, транспортные средства и запчасти - 103,5 миллиона долларов (15,4%) и продовольственные товары - 99,2 миллиона долларов (14,41%).

Что ж, заделы последних нескольких лет уже приносят свои плоды. По данным Государственного таможенного комитета, в январе 2018 года объем внешнеторгового оборота страны составил 1,727 миллиарда долларов, что на 473 миллиона долларов, или на 37,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Особенно радует то, что экспорт азербайджанской продукции был равен 1,038 миллиарда долларов, а импорт - 688 миллионов. То есть положительное сальдо составило 350 миллионов долларов. Согласно данным, на конец июля Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта на 14%. Об этом на прошлой неделе сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Объем ненефтяного экспорта Азербайджана по итогам января-июля 2018 года вырос на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Кроме того, значительно расширяется география экспорта азербайджанской продукции. Отрадном отметить и тот факт, что увеличивается число предпринимателей, занимающихся внешнеторговой деятельностью", - сказал замминистра.

Примечательно и то, что Государственная нефтяная компания SOCAR занимает не последнее место среди "локомотивов" этого тренда, на нее пришлось около 15% объема ненефтяного экспорта в январе-феврале текущего года.

Согласно таможенной статистике, по сравнению с мартом в апреле 2017 года экспорт овощей и фруктов (по стоимости) вырос на 57,6%, чая - на 38,4%, растительных и животных масел - на 47,1%, сахара - на 59%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 32,6%, пластмассы и изделий из нее - на 25,9%, химической продукции - на 51,2%, черных металлов - на 82,6 %, алюминия и изделий из него - на 30,1%.

Азербайджан постоянно расширяет географию экспорта. Сегодня она уже охватывает более 80 стран мира, и в частности, страны СНГ, региона Персидского залива, ЕС, Китай и другие. Одним из действенных инструментов расширения ненефтяного экспорта стали экспортные миссии. За прошлый год Азербайджан организовал ряд различных миссий в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Россию, Китай, Венгрию, Казахстан, Германию, Катар и другие страны. Между тем, со многими партнерами в ближнесрочной перспективе планируются совместные производства, главным образом вне нефтегазовой отрасли. На сегодняшний день крупнейшими торговыми партнерами Азербайджана являются Россия, Италия, Турция, Израиль, Германия и Китай. По данным таможенного комитета, товарооборот с Россией в январе-июле текущего года составил 1,3 миллиарда долларов. На РФ приходится 7,89% всего внешнеторгового оборота республики. За год он вырос почти на 17%.

Между тем, в ближайшее время азербайджанские и российские компании могут создать совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства, сказал в интервью Trend исполнительный директор Российско-Азербайджанского делового совета Юрий Данилов. По его словам, уже есть проекты в высокой стадии готовности, одобренные обеими сторонами. В качестве других потенциальных сфер сотрудничества и создания совместного производства он назвал металлообработку, нефтяное машиностроение, химическую промышленность, вагоностроение, производство строительных материалов и переработку сельхозпродукции.

Что касается европейских стран, то, к примеру, в Польшу до конца текущего года Азербайджан планирует увеличить экспорт своей продукции. За январь - июль текущего года товарооборот между Азербайджаном и Польшей составил 50,137 миллиона долларов. При этом экспорт из Азербайджана в Польшу составил 4,435 миллиона долларов. Рост товарооборота в нынешнем году составил 35,3%, сообщил Trend торговый представитель Азербайджана в Польше Неймят Нагдалиев. По его словам, основная доля экспорта азербайджанской продукции в Китай и страны Центральной Европы приходится на алкогольные напитки, соки и компоты.

"В дальнейшем Азербайджан намерен сосредоточиться на развитии сотрудничества с Польшей в таких областях, как сельское хозяйство, транспорт, химическая промышленность, информационные технологии, туризм, мелкая электроника. Сегодня для этого имеются все предпосылки, и, кстати, в минувшем году Азербайджан был определен министерством экономического развития Польши как один из 22 наиболее перспективных рынков для польских компаний во всем мире", - сказал Нагдалиев, отметив, что Польша - 6-й по величине рынок ЕС и, соответственно, 4-й торговый партнер Азербайджана.

В заключение отметим, что уже сегодня наша страна уверенно лидирует в сфере промышленного развития, как минимум, среди стран Южного Кавказа, а живая динамика этого тренда позволяет полагать, что в недалеком будущем она избавится от "нефтяной иглы" и превратится в крупного международного экспортера промышленной и сельскохозяйственной продукции мирового значения.

Р.Рахибоглу