Ангела Меркель посетила Аллею шехидов в Баку - ФОТО
25 августа находящаяся с визитом в Азербайджанской Республике Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель посетила Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.
Канцлер Ангела Меркель посетила могилы шехидов, пожертвовавших жизнью в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Высокая гостья возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".
В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Германии и Азербайджана.
С самой высокой точки Баку Канцлер Германии полюбовалась панорамой столицы Азербайджана. Она была проинформирована об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице созидательной работе и благоустройстве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!