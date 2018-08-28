Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Гянджи

28 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльмара Рустам олгу Велиева от должности главы Исполнительной власти города Гянджа.

Об этом сообщает Day.Az.

Также Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ниязи Музаффар оглу Байрамова от должности главы Исполнительной власти города Мингячевир.

Другим своим распоряжением глава государства назначил Ниязи Музаффар оглу Байрамова главой Исполнительной власти города Гянджа.