Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Гянджи
28 августа 2018 15:37 1 473
28 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльмара Рустам олгу Велиева от должности главы Исполнительной власти города Гянджа.
Об этом сообщает Day.Az.
Также Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ниязи Музаффар оглу Байрамова от должности главы Исполнительной власти города Мингячевир.
Другим своим распоряжением глава государства назначил Ниязи Музаффар оглу Байрамова главой Исполнительной власти города Гянджа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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