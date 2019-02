Давосские встречи свидетельствуют о возрастающем в мире интересе к Азербайджану и политике Президента Ильхама Алиева - Натиг Амиров

Помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров дал интервью программе "Неделя" Азербайджанского телевидения о значении состоявшегося на днях в Давосе Всемирного экономического форума, его пользе для Азербайджана, многочисленных встречах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках форума. Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию текст интервью.

-Натиг муаллим, важнейшими событиями минувшей недели стали визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, проведенные в рамках визита встречи. Мы коснемся значения этих встреч отдельно. Но прежде хотелось бы услышать Ваше мнение о значении нынешнего ежегодного заседания, дивидендах, которые он дает или даст Азербайджану. Потому что данный Форум имеет не только экономическое значение. Здесь обсуждаются политические, социальные вопросы и даже вопросы окружающей среды. Чем, в целом, запомнилось ежегодное заседание для Азербайджана, и какие дивиденды оно сулит?

-Действительно, важнейшим событием минувшей недели стало участие Президента Ильхама Алиева в состоявшемся в Давосе ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Как вам известно, Давосский экономический форум, основанный в 1971 году Клаусом Швабом, до 1973 года функционировал в основном как платформа для обсуждения экономических вопросов. Участие с 1973 года политиков во Всемирном экономическом форуме, который в нынешнем году проводился в 49-й раз, значительно расширило его суть и сферу охвата. Форум, в котором ежегодно принимают участие более 70 глав государств и правительств, представители свыше 150 государств, более 1000 компаний мирового значения, свыше 3000 человек, является самой большой в мире платформой, организующей свободные и инклюзивные обсуждения по политическим, экономическим, гендерным вопросам, вопросам окружающей среды и всех другим направлениям, определяющим дальнейшее развитие мира в глобальном масштабе. Конечно, участие главы государства в этом Форуме является примером возрастающей роли Азербайджана как в региональном, так и в мировом масштабе и внимания, уделяемого личности Президента Ильхама Алиева. Об этом позволяют говорить встречи, проведенные нашим Президентом в рамках Форума, прозвучавшие там мысли.

-Привлекает внимание целый ряд важных моментов, связанных с Форумом. Одной из основных, а может и главной, на 49-м Давосском всемирном экономическом форуме стала сессия, посвященная инициативе "Один пояс, один путь", считающейся крупнейшим в мире проектом в долларовом выражении. Из глав государств и правительств почти 70 стран мира только Президент Ильхам Алиев получил приглашение принять участие в данной сессии, и первое слово было предоставлено нашему Президенту. О чем говорит этот факт и какие нюансы обусловливают данную реальность?

-Интересный вопрос. Прежде, чем ответить на него, должен сказать, что Давосский экономический форум отличается двумя основными направлениями. Во-первых, этот экономический форум является самостоятельной платформой. Будучи инклюзивной платформой, определяющей мировые тренды в политике, экономике и других сферах, он также создает очень благоприятные условия для проведения двусторонних встреч, обмена лучшим опытом и обсуждений, отражающих взгляды каждого на дальнейшее развитие.

Каждый год Давосский экономический форум посвящен одной основной теме. Основная тема форума в нынешнем году - "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Основной темой на проведенных многочисленных встречах была именно глобализация -формирование политики, включающей вопросы и экономики, и политики, и окружающей среды, и другие вопросы для определения странами своего будущего в условиях четвертой промышленной революции.

Приведу справку: нынешний визит Президента в Давос стал его 13-м визитом, и за эти 13 лет Президент Ильхам Алиев провел 202 встречи (из них 55 - непосредственно с главами государств и правительств), принял участие в 28 сессиях, 9 раз дал интервью различным средствам массовой информации. В рамках нынешнего визита в Давос Президент Азербайджана провел 19 встреч, из них три - с главами государств и правительств, дал интервью российскому телеканалу "Россия 1" и китайскому телеканалу China Global Television Network, а также принял участие в сессии под названием "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов". Эта сессия стала, можно сказать, одной из важнейших сессий Давосского экономического форума, так как данная инициатива предусматривает расширение политико-экономических и финансовых связей географии, составляющей 30 процентов мирового валового внутреннего продукта и 62 процента населения мира, с Китаем. Как вам известно, по инициативе Президента Ильхама Алиева Азербайджан является одним из государств, вносящих наибольший вклад в проект "Один пояс, один путь". Отмечу, что под словами "один пояс" в проекте "Один пояс, один путь" подразумевается сухопутный путь из Китая в различных направлениях мира, и Азербайджан также расположен на этом пути. А "один путь" подразумевает морские пути, соединяющие Китай с различными государствами. Президент Азербайджана неслучайно был приглашен на эту сессию и первым получил слово. Ведь Азербайджан является одной из немногих стран, которые, вкладывая за счет собственных финансовых средств значительные инвестиции в инфраструктуру, играют важную роль в соединении континентов.

-Натиг муаллим, у нас достаточно много вопросов, так как в Давосе были проведены очень важные встречи, обсуждены актуальные вопросы. Главное, Азербайджан в очередной раз был представлен на глобальной платформе конкретными проектами. Вы коснулись очень важных моментов, именно эти проекты пробуждают у суперсил и влиятельных организаций интерес к Азербайджану как к государству. Одну из встреч глава государства провел с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде. В ходе этой встречи впервые была заложена основа сотрудничества между Центром четвертой промышленной революции и Азербайджаном. Что означает в целом Четвертая промышленная революция? Хотелось бы понять ее суть. В чем заключаются мысли, прозвучавшие на этой встрече с участием главы государства, а также основные цели, которые ставит данная промышленная революция? Обещает ли эта встреча какие-либо дивиденды для Азербайджана?

-Да, в частности, строительство в поселке Алят, расположенном на маршруте транспортного коридора Восток-Запад, крупнейшего на Каспийском море порта, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также создание инфраструктуры в транспортном коридоре Север-Юг, формирование всех этих инфраструктурных проектов непосредственно по инициативе Президента Азербайджана и за счет финансовых средств Азербайджана, естественно, стали одними из факторов, привлекающих внимание мира. Проект, кажущийся на первый взгляд небольшим, в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева позволил объединить крупные страны и финансовые институты мира вокруг данного проекта. То есть, на самом деле, хотя Азербайджан является небольшой страной, усилия главы государства превратили это в своего рода возможность, шанс для нас, в результате крупные страны, объединившись вокруг этого транспортного хаба, внесли вклад в проект "Один пояс, один путь", а также в развитие транспортного коридора Север-Юг.

-Вообще, современными технологиями больше всего пользуются развитые страны. Новейшие нанотехнологии в экономику привлекают оправдавшие себя экономически страны, бюджет которых позволяет сделать это. Каждая страна ставит перед собой цели. Как вы отметили, пятая промышленная революция, шестая промышленная революция - каждая из них имеет свои цели. Есть конкретные требования, и если какая-либо страна не отвечает данным требованиям, то переговоры с ней, конечно, не проводятся. Значит, это - поддержка, оказываемая развитию экономики Азербайджана уже в международном масштабе, а также признание данного развития. В отчете Doing Business Азербайджан, продвинувшись на 32 ступени, поднялся с 57-го на 25-е место. Сам этот факт отражает интерес к нашей стране.

-Совершенно верно. Президент Азербайджана отмечал это и в выступлениях на Давосском экономическом форуме. Приведу такой факт: география стран, желающих сотрудничать с Центром четвертой промышленной революции, чрезвычайно обширна, каждая страна выступала в Сан-Франциско со своей презентацией, представляла свой взгляд на данные вопросы и политику, проводимую государством в этой области. Там состоялась презентация и нашей страны. В целом, реформы, осуществляемые главой государства, были высоко оценены участниками данной презентации. Если обратить внимание на последние 15 лет, когда Президентом является господин Ильхам Алиев, сравнить любой период с периодом 3 года, 5 лет назад, то мы можем стать свидетелями того, что каждые 3-5 лет происходил значительный прогресс. Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым устойчивые реформы, его шаги в области инновационных и других решений, безусловно, обеспечивают устойчивость развития Азербайджана. А это, как вы отметили, естественно, находит отражение и в отчете Doing Business. Данный вопрос особо подчеркивался на двусторонних встречах главы государства. То, что в отчете Doing Business Азербайджан сразу продвинулся на 32 ступени и вышел на 25-е место, было высоко оценено, можно сказать, всеми участниками. На встрече с господином Президентом генеральный исполнительный директор Группы Всемирного банка Кристалина Георгиева сказала, что такой скачок является первым в истории отчета Doing Business. Сделаю небольшое отступление. Государственные и правительственные структуры Азербайджана постоянно занимаются отчетом Doing Business. В прошлом году Президент Ильхам Алиев сам лично поинтересовался всем - вплоть до методологии отчета Doing Business, провел заседания. Как вам известно, была создана специальная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра Ягуба Эйюбова, и 116 представителей различных структур на основании рекомендаций главы государства приступили к системной работе над мерами, которые будут приняты Азербайджаном по данному отчету, а также предстоящими реформами. В то время господин Президент отмечал, что если мы хотим продвинуться в том или ином направлении, то должны иметь четкое представление, программу и команду, которая ее реализует. Именно при непосредственном участии главы государства, в результате продолжения процесса в указанном им направлении Азербайджан предпринял важные шаги вперед на уровне, которого мы, честно говоря, не ожидали. Это отмечалось на встречах всеми участниками. Эти результаты продолжают способствовать росту внимания и интереса к Азербайджану, а также приносить инвестиции.

Вообще, должен отметить, что нынешний Давосский форум отличался от прежних тем, что на первый план больше были выдвинуты технологии - технологии, относящиеся к четвертой промышленной революции. Вы совершенно верно сказали, что на встрече Президента Ильхама Алиева с Берге Бренде состоялся обмен соглашением о сотрудничестве между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом. Подписав соглашение о сотрудничестве с Центром четвертой промышленной революции, Азербайджан стал официальным партнером этой структуры, штаб-квартира которой размещается в Сан-Франциско. Для сведения сообщу, что на сегодняшний день в качестве официальных партнеров Четвертой промышленной революции выступают такие супердержавы, как Япония, Соединенные Штаты Америки, Китай и Индия. Поэтому может возникнуть вопрос: с чем связано то, что после этих супердержав такой договор заключается со странами с относительно меньшей численностью населения и меньшей территорией, и почему был выбран именно Азербайджан? Должен отметить, что Азербайджан входит в число лидирующих в мире стран по доле промышленности в валовом внутреннем продукте. То есть, в мире немного стран с такой высокой, как в Азербайджане, долей промышленности в валовом внутреннем продукте. Кроме того, в "Отчете о глобальной конкурентоспособности" мы занимаем 15-е место в мире по доступности технологий для людей и участию граждан в цифровых решениях. Решения, указы главы Азербайджанского государства в последние годы, в частности, в области информационных технологий, инновационных решений, цифровой экономики, и шаги, предпринятые в реальной экономике, проведенные в последние годы реформы, естественно, не остались вне внимания Давосского всемирного экономического форума, в том числе Центра четвертой промышленной революции.

Вам известно, что в Азербайджане функционируют такие решения, как Azexport.az, Цифровой торговый узел и пр., которые тесно сотрудничают с Центром четвертой промышленной революции. При проведении делегацией в Сан-Франциско организованной Центром анализа экономических реформ и коммуникаций презентации о цифровых возможностях Азербайджана, его возможном вкладе в Четвертую промышленную революцию и возможностях сотрудничества Азербайджана с Центром четвертой промышленной революции была произведена оценка всех этих вопросов, в качестве партнера выбран именно Азербайджан. Четвертая промышленная революция является в настоящее время самым большим шагом в направлении цифровой экономики. В Давосе были уже слышны первые отзвуки Пятой промышленной революции, говорилось о первоначальных ее направлениях, проводились связанные с этим очень важные презентации. Технологическая направленность нынешнего формата Давоса непосредственно отразилась и на встречах главы государства и интересе к личности господина Президента.

-Президент Азербайджана встретился с руководителями, исполнительными директорами очень важных компаний. К ним относятся, к примеру, встречи с руководителями Visa, CISCO. Что можно сказать об авторитете данных компаний в глобальном масштабе? Какие перспективы обещает сотрудничество с ними? Особенно следует учесть, что руководители данных компаний сами стремились к встрече с Президентом Азербайджана, эти встречи проходили именно по их инициативе.

-Должен отметить, что не только встречи с этими руководителями компаний, вообще все встречи, проведенные господином Президентом в Давосе, были организованы по инициативе и на основании обращения противоположных сторон. Для нас, членов делегации, сопровождавшей главу государства в Давосе, самым сложным было говорить "нет" очень уважаемым в мире, авторитетным компаниям, политикам из-за ограниченности во времени. То есть, нам действительно было чрезвычайно трудно говорить: "График господина Президента ограничен, он не может встретиться с вами". Возможно, азербайджанская делегация была единственной делегацией, в которой первая встреча Президента проводилась в 7 часов утра. Когда участники говорили, что не успевают к 7 часам, мы думали, что господин Президент дает им какие-то разъяснения в связи с напряженностью рабочего графика. Но он говорил: "У нас на Родине 10 часов, нормальное рабочее время. Кто хочет встретиться с нами, должен прийти в это время". Действительно, как официальных представителей государства, так и руководителей глобальных компаний, желающих встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым, провести с ним обсуждения, было чрезвычайно много, и главе государства из-за ограниченности во времени не удалось встретиться с некоторыми из них.

В целом, в этом году давосские встречи охватывали в основном два направления. Во-первых, как вам известно, у нас есть традиционная нефтяная промышленность, традиционные партнеры в этой области. На основании их обращений господин Президент встретился с руководителем компании ВР Робертом Дадли, президентом компании LUKoil Вагитом Алекперовым, руководителем компании Total, а также руководителем бывшей компании Statoil - сейчас эта компания называется Equinor. На встречах с нашими традиционными партнерами обсуждались нефтяная стратегия Азербайджана, шаги, которые Азербайджан намерен предпринять в этой области в ближайшем будущем, нынешнее положение нефтяной промышленности в мире в целом и вытекающие из этого вопросы. В числе встреч главы государства следует особо отметить встречи с представителями компаний, работающих в ненефтяном секторе, в частности, технологических компаний. Вторым направлением явились проведенные Президентом Ильхамом Алиевым встречи политического значения. Среди них мы можем отметить встречи с Берге Бренде, а также с Президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером, премьер-министром Грузии Бахтадзе и премьер-министром Армении.

Хотелось бы особо подчеркнуть встречу с Берге Бренде. Эта встреча в основном преследовала цель узнать взгляды и позицию господина Президента, касающиеся региональной экономической политики, а также экономических и политических отношений близких соседей вокруг региона, услышать его рекомендации. Берге открыто подчеркивал, что благодаря проводимым в последние 10-15 лет политике и реформам Азербайджан превратился в известное и авторитетное государство региона. На этом географическом пространстве уже невозможно реализовать, можно сказать, ни один крупный экономический проект без обсуждения с Азербайджаном и учета его мнения. Берге Бренде поинтересовался нынешним состоянием гигантских инфраструктурных проектов, соединяющих Среднюю Азию и Китай с Европой, - к ним относятся Алятский морской порт, а также проект "Южный газовый коридор", включающий Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др., - и, не скрывая восхищения, сказал, что все эти проекты стали возможны благодаря инициативе и твердой воле Президента Ильхама Алиева.

Должен также подчеркнуть, что помимо официальных мероприятий, в кулуарах Давосского всемирного экономического форума в беседах руководителей крупных компаний, политиков выражалось беспокойство. Они говорили, что мир находится в преддверии четвертой промышленной революции, которая в форме глобализации уже охватывает все государства, компании, общества. В то же время их беспокоили происходящие в мире политические процессы. То есть, руководителей компаний беспокоило, в каком направлении движется мир, с одной стороны, как мы уже сказали, это - четвертая промышленная революция, пятая промышленная революция, инвестиционные потоки, прогресс экономики и государств, народов, а с другой - возникновение торговых войн, являющихся новым трендом в мире, появление во многих странах радикальных сил правого толка, втягивание многих регионов в водоворот конфликтов. Примечательно, что в своем анализе они могли найти очень мало государств, далеких от подобных конфликтов. Азербайджан особо отличался среди этих государств. Можно сказать, не было такой встречи, где бы главу государства не спросили "Как Вам это удается?". Этот вопрос задавали и политики, и руководители компаний: то есть, каким образом в неспокойном мире, особенно на географическом пространстве, где вы расположены, регионе, где царят острая политическая напряженность, войны и конфликты, даже в условиях постоянных угроз в отношении вас самих, оккупации 20 процентов земель, Вы смогли превратить Азербайджан в остров безопасности и стабильности? Как Вам удалось сформировать добрые отношения, атмосферу взаимного сотрудничества с супердержавами и соседями, которые столкнулись с этими проблемами? А главное, отмечали такой факт, что в рамках всех этих отношений интересы Азербайджанского государства, азербайджанского народа защищаются на самом высоком уровне. И в кулуарах, и на официальных встречах Президенту Ильхаму Алиеву обязательно задавали этот вопрос.

-Что интересует крупнейшие финансовые структуры мира? Стабильность. В какие страны вкладываются инвестиции? Стабильные.

-Стабильность является обязательным условием для притока инвестиций. Потому что инвестиции бывают пугливыми. Они находят себе удобные, стабильные места с прогнозируемым будущим. Это был один из вопросов, которые также задавали нашему Президенту на встречах.

После встречи с Берге Президент Ильхам Алиев встретился с представителями компаний, занятых в ненефтяном секторе. Первая встреча состоялась с исполнительным директором Группы Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. Госпожа Георгиева высказала очень добрые слова об Азербайджане. Она подчеркнула, что осуществленные Президентом Азербайджана реформы превзошли их ожидания, и достигнутые Азербайджаном успехи действительно стали примером для мирового экономического пространства. Вновь отметив отчет Doing Business, она сказала, что успехи Азербайджана в сегодняшнем неспокойном мире стали возможны благодаря воле главы государства, и это вызывает у них особую радость. В то же время госпожа Георгиева напомнила, что 20 лет назад Азербайджан являлся одной из стран, получающих помощь от Всемирного банка. В конце 1990-х годов Всемирный банк действительно помогал Азербайджану в реализации определенных проектов. В тот период многие страны мира получали помощь от Всемирного банка. Госпожа Георгиева добавила такой неизвестный нам интересный факт, что лишь несколько из тех многочисленных государств смогли добиться роста своей экономики для обеспечения экономической независимости, превратились в государства, твердо стоящие на ногах и не нуждающиеся в помощи Всемирного банка. В числе этих стран она особо отметила Китай, Индию, Индонезию и Азербайджан. Она предложила Азербайджану стать государством, помогающим миру по линии Международной ассоциации развития Всемирного банка. Это одна из уникальных в мире экономических трансформаций, когда в течение 20 лет государство превращается из государства, получающего помощь, в государство-донора, само вкладывает инвестиции, участвует в данных проектах по линии Всемирного банка. Кристалина Георгиева отметила, что это означает признание в мировом масштабе, восприятие миром достигнутых Азербайджаном успехов. Она также отметила, что настало время увеличения Азербайджаном своих акций как в Международной финансовой корпорации, так и Международном банке реконструкции и развития, входящих в Группу Всемирного банка, и повышения тем самым роли Азербайджана в инвестициях Всемирного банка, осуществляемой структурой политике, попросила Президента Ильхама Алиева уделять внимание этим процессам.

Далее глава государства встретился с вице-президентом и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиотт. CISCO является гигантской компанией, ежегодный оборот которой составляет около 50 миллиардов долларов, она объединяет в своих рядах более 74 тысяч человек. Эта компания является одной из компаний, обеспечивающих применение технологических и цифровых решений как в отдельных отраслях экономики, так и в социальной жизни. На встрече, прошедшей в очень теплой и заинтересованной атмосфере, госпожа Эллиотт задала следующий вопрос: "Я впервые спрашивала себя, что нужно для достижения успеха, и сделала для себя следующий вывод: для достижения успеха необходимы три основных принципа: во-первых, лидер, обеспечивающий этот успех, во-вторых, наличие у этого лидера как среднесрочного, так и долгосрочного ясного и нацеленного на будущее взгляда, программы деятельности, стратегии, в-третьих, умение сформировать команду, способную осуществить данные взгляды и стратегию". Она добавила: "Господин Президент, увидев, что Вы обладаете всеми этими тремя качествами, я поняла, на что опираются достигнутые Азербайджаном успехи". В ответ на это Президент Ильхам Алиев сказал: В основе всех достигнутых Азербайджаном успехов, государственной политики Азербайджана в целом находится народ. Служением народу, служением как политики интересам, благосостоянию народа мы получили этот мандат, и наша основная команда - азербайджанский народ. Азербайджанский народ поддерживает власть Азербайджана, деятельность Президента Азербайджанской Республики.

Политика главы государства направлена именно на это.

-Натиг муаллим, один из важнейших моментов, привлекающих внимание на проведенных встречах, как Вы отметили, был связан с озвученным главами государств и правительств различных стран и руководителей ведущих компаний мнением о проводимых сегодня в Азербайджане реформах, осуществляемых комплексных мерах, строительстве инфраструктуры и достигнутых результатах. То есть, об этом говорим уже не мы. Какой путь на сегодняшний день прошел Азербайджан, какого развития добился, в чем заключаются сегодняшние показатели развития современного Азербайджана - это признают ведущие компании и влиятельные государственные деятели мира.

-Совершенно верно. Компания Visa попросила встречу с господином Президентом. Эта компания является одной из гигантских компаний мира в области инфраструктуры пластиковых карт и финансовых услуг. Ежегодный оборот компании составляет около 25 миллиардов евро. Кроме того, Visa объединяет в своих рядах более 16 тысяч сотрудников. Компания обладает широкой сетью карт и в Азербайджане. Этой компании принадлежит 46,5 процента существующих в Азербайджане банковских, кредитных и дебетовых карт. Компания Visa играет очень большую роль и имеет важное значение в развитии банковского сектора, финансовых услуг в нашей стране. Президент компании Райан МакИнерни сказал на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, что в основе его нынешнего визита в Давос лежало намерение встретиться с господином Президентом. После ознакомления с результатами отчета Doing Business он, в подлинном смысле слова, ощутил радость, и у него возникло желание встретиться с Президентом Азербайджана, являющимся автором этих побед. Он подчеркнул, что, анализируя экономику Азербайджана и политику господина Президента, увидел, что в Азербайджане имеются очень широкие варианты решения, вытекающие из требований цифровой экономики и, в целом, Четвертой промышленной революции, при наличии прочной стабильности, финансовых возможностей и твердой воли Президента страны для реализации данного потенциала. Во время обсуждений он отметил, что экономика Азербайджана готова к трансформации, цифровой экономике, разработке вариантов решения в направлении Пятой промышленной революции. Райан МакИнерни сказал, что компания Visa всегда готова к участию в реформах, экономической политике, проектах, осуществляемых Президентом Азербайджана, и будет их поддерживать.

Должен также отметить, что на предыдущей встрече представитель компании CİSCO предложил очень обстоятельный анализ экономики Азербайджана. Интересно, что в своем анализе он особо подчеркнул дигитализацию, происходящую в системе юстиции и суда нашей страны, создание здесь электронных услуг, системы электронного суда. Несколько дней назад был опубликован отчет "Экономическая свобода 2019", и я увидел, что мысли, высказанные вице-президентом компании CİSCO, нашли отражение в индексе "Экономическая свобода 2019". Это индекс, который опубликован только что. Наша позиция в нем продвинулась сразу на 7 ступеней. А в основе этого продвижения лежат очень интересные факторы. Для выяснение того, в каких направлениях продвинулась наша страна, я проанализировал подиндикаторы. Одним из интересных моментов является то, что позиция Азербайджана повысилась по направлению "защита прав собственности", а самое большое наше продвижение связано с повышением эффективности судов, а также целостностью правительства. Целостность правительства измеряется его обещаниями народу, осуществляемой политикой и степенью последовательности данной политики. По этому индексу наша позиция значительно продвинулась. Наша позиция продвинулась и в индексе правительственных расходов. Должен отметить, что в этом индексе мы, наконец, смогли добиться продвижения и в области подиндикатора "инвестиционная свобода".

-Натиг муаллим, как Вы только что отметили, Президент Азербайджана встретился в рамках Всемирного экономического форума с исполнительными директорами, руководящим составом 15 компаний, обладающих авторитетом в глобальном масштабе. Это - достаточно влиятельные компании, отличающиеся своим весом в международном финансовом секторе. Они проявляют интерес не к другим странам, а именно к Азербайджану. Руководители данных компаний пытаются встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым и заинтересованы в углублении экономических отношений, сотрудничества с Азербайджаном в нефтяном и ненефтяном секторе. Сам этот факт о многом говорит.

-Совершенно верно. Эти компании выступают в роли драйверов в своих сферах на мировом экономическом пространстве. То есть, эти компании устанавливают правила, определяют направления мировой экономики по своим отраслям. Сюда можно отнести такие инновационные компании, как Microsoft, CİSCO, Visa и пр. В основе их внимания к Президенту Азербайджана, безграничного интереса к встрече с главой нашего государства лежит проводимая им экономическая политика. Как мы уже отметили, у них состоялись очень теплые и плодотворные встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. В целом, в основе этих встреч лежит наше движение от Четвертой промышленной революции к Пятой промышленной революции - artifical intelligence, то есть, к направлению, где доминирующую роль в промышленности будет играть искусственный интеллект. Во время консультаций с данными компаниями, обсуждений с участием Президента Азербайджана в целом можно было прийти к такому выводу, что государства должны, объединив научные, деловые и правительственные круги и такие технологические компании, подготовить их к Пятой промышленной революции, то есть, к периоду доминирования искусственного интеллекта. В ходе обсуждений выяснилось, что через короткое время, возможно, через пять, десять, пятнадцать лет большинство знакомых нам профессий исчезнет, необходимости в них не останется. Но как тогда обеспечить увеличивающееся население, растущую экономику, благосостояние людей? Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо подчеркнул там, - это было отмечено и руководителями компаний, - необходимость определить стратегии, готовящие людей к новым профессиям. Необходимо уже сейчас вести работу, направленную на то, чтобы узнать, как люди будут менять профессию, специальность, в каких условиях будут продолжать трудовую деятельность в период, когда искусственный интеллект будет играть доминирующую роль.

Как я уже отметил в начале беседы, на нынешнем заседании Давосского экономического форума в качестве важнейшего вызова, стоящего перед государствами, назывались именно подготовка к периоду искусственного интеллекта, максимальное извлечение пользы из глобализации как результата Четвертой промышленной революции и защита благополучия, стабильности, экономической и политической безопасности стран на фоне всех этих сложностей и вызовов, и данные вопросы подробно обсуждались на встречах с нашим Президентом. Один из важнейших вопросов, лежащих в корне интереса этих компаний, заключался в том, что все экономические показатели Азербайджана нацелены на приоритетное и инновационное развитие в современном мире. Хочу еще отметить такой факт, что в индексе "Экономическая свобода 2019" Азербайджан добился прогресса и по подиндикатору "свобода инвестиций", что вытекает из отчета Doing Business, а показатели нашей страны по этому отчету - из политики Президента Ильхама Алиева. По показателю Doing Business мы опережаем сегодня все страны БРИКС, страны Содружества Независимых Государств, а также многие европейские страны. Кроме того, Азербайджан является одной из трех-четырех стран мира, которые за последние 15-20 лет смогли более чем вдвое увеличить доход на душу населения. Этот успех был достигнут благодаря единству государства и народа, власти и народа. Когда у нашего Президента спрашивали, как Вы добились такой стабильности, глава государства отвечал: В основе нашей деятельности находятся азербайджанский народ, его благополучие и счастливая жизнь, мы же направляем всю свою деятельность на благополучие народа, стабильность и развитие государства. Это - залог нашего успеха, основной фактор, лежащий в корне наших достижений.