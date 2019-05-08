Истерика, длящаяся в Армении с 26 февраля, когда в Баку с участием российских депутатов прошло шествие памяти жертв геноцида Ходжалы, финишировала с ожидаемым результатом.

Как сообщают армянские СМИ, Совет старейшин Еревана по предложению оппозиционной фракции переименовал школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Пресс-секретарь столичной мэрии Акоп Карапетян написал на своей странице в Facebook: "Совет старейшин Еревана подавляющим большинством голосов переименовал школу фигурного катания имени Ирины Родниной в Ереванскую школу фигурного катания и хоккея. Проект представила фракция "Луйс".

Спортивная школа фигурного катания Ирины Родниной открылась в Ереване в декабре 2015 года. Мастер-классы в ней проводят российские хоккеисты и фигуристы, в том числе сама многократная олимпийская чемпионка, пишет в связи с решением мэрии Спутник-Армения.

Предложение о переименовании школы внесла ранее представитель фракции "Луйс" Ани Хачатрян на внеочередном заседании Совета старейшин. По ее словам, такая инициатива связана с недавним визитом Родниной в Баку, где она наряду с другими российскими парламентариями и экспертами приняла участие в шествии, посвященном событиям в Ходжалы в начале 90-х годов, давала интервью и сделала ряд заявлений на эту тему, которые Хачатрян оценивает как "оскорбительные для армянского народа".

Напомним, что после шествия фигуристка в беседе с изданием "Москва-Баку" призналась, что сама узнала о Ходжалинской трагедии только полтора года назад.

"Мы хотим, чтобы Ходжалинская трагедия была не только вашей, но и нашей болью, хотим разделить с вами горечь потерь. Об этой трагедии забывать нельзя и память прошлого нужно передавать следующим поколениям", - сказала знаменитая спортсменка.

Эти слова Родниной в Армении не забыли.

А что касается шествия, то, конечно же, это не было никакой антиармянской акцией. Это была всенародная дань уважения и почтения к памяти невинно убитых, детей, женщин, стариков, защитников Ходжалы. В ходе шествия не произносилось никаких лозунгов, не давалось кровавых клятв, никто не звал к мести и тому подобному. Участие российских депутатов в акции говорит о том, что информационная блокада, выстроенная армянскими оккупантами вокруг темы карабахской войны, прорвана. А истеричная реакция армянской стороны лишний раз свидетельствует, что Азербайджан находится на правильном пути.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко ранее заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", что критики участия российских политиков и политологов во всенародном шествии в Баку в память о жертвах трагедии в Ходжалы ведут себя недостойно, в особенности когда атакуют за сочувствие боли ходжалинцев знаменитую фигуристку, депутата Госдумы Ирину Роднину.

Коротченко подчеркнул, что всенародное шествие в Баку не было ни политическим, ни антиармянским мероприятием. "Это было мероприятие именно мемориальное, гуманитарное, в память о жертвах ходжалинской трагедии. Никаких антиармянских лозунгов не было. Если кто-то в этом увидел антиармянскую политику, значит, он сам занимается политикой", - сказал он.

"Что касается инициативы лишить спортшколу имени Ирины Родниной, то я осуждаю подобного рода предложения, чьи инициаторы демонстрируют узость и скудость политического мышления. За что можно мстить прославленной спортсменке, чемпионке мира и олимпийской чемпионке? Ирина Роднина - это мировой бренд, человек, который прославил Советский Союз и добился выдающихся успехов. Заниматься акциями, направленными на ее дискредитацию за то, что она как женщина, как парламентарий приняла участие в шествии в память о жертвах трагедии в Ходжалы, честно говоря, выглядит просто недостойно. В этом есть какое-то желание ударить в спину, что с моральной точки зрения нехорошо", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Сама Ирина Роднина, комментируя "Русарминформ" сложившуюся ситуацию, сказала, что ее имя носит не школа носит, а каток, который был построен за счет Российской Федерации. Олимпийская чемпионка добавила, что спокойно отнесется к переименованию, однако ей будет обидно за людей, вложивших душу и сердце в строительство. "Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте [школу] как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет", - сказала прославленная спортсменка.

Зульфугар Ибрагимов