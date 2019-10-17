У армянского агитпропа в ближайшие часы будет много работы.

Как пишут армянские СМИ, американский телеканал CBS опубликовал анонс нового эпизода сериала "Спецназ" (SEAL Team), действия в котором разворачиваются в зоне карабахского конфликта.

В эпизоде инструктор объясняет задание спецназовцам, которым предстоит отправиться в Азербайджан. По ее словам, "армянские вооруженные силы в зоне спорного Нагорного Карабаха нарушили режим прекращения огня" и теперь существует угроза расположенной на границе электростанции в Азербайджане.

"Азербайджан - наш единственный союзник в регионе Каспийского моря", - говорит инструктор одному из спецназовцев. Инструктор также заявляет, что американским спецназовцам нужно отправиться и защитить в Азербайджане электростанцию.

Сюжет должен транслироваться по телеканалу сегодня вечером (по нашему времени завтра утром). У армянства есть еще несколько часов на то, чтобы предотвратить "непоправимое", и агитпроп старается вовсю.

Армянская диаспора в бешенстве. Пресс-служба Армянского Совета Америки написала в Twitter, что осуждает представление Армении в качестве агрессора, а Азербайджана - как единственного союзника США в регионе. Неправда ваша!

Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA) вообще обвинил один из старейших СМИ США в продажности.

Как же так, недоумевают труженики армянского агитпропа, ведь только недавно с большой помпой были растиражированы "рассекреченные" отчеты ЦРУ, в которых якобы отмечается принадлежность Карабаха Армении. Эти авторы сериала что, совсем свой ЦРУ не уважают что ли?

А что, собственно, не так? Не Армению же, являющуюся форпостом России, американцам выбирать в союзники. То, что азербайджанские земли оккупированы именно Арменией, тоже давно признается всем миром по умолчанию. В тех же резолюциях ООН черным по белому за выводом оккупационных войск организация обращается к Армении. Поддержку же Штатами территориальной целостности Азербайджана неоднократно подчеркивали официальные лица США. Какой такой отчет-мотчет тут еще нужен?

И вообще, растревоженная диаспора, лобби и наши соседи могут прекращать истерику и оставить CBS в покое. На случай возникновения реальной опасности Мингячевирской ГЭС (а речь, по всей видимости, идет именно о ней) помощь американского спецназа Азербайджану не понадобится. Азербайджанская армия сама справится с агрессором и любой попыткой диверсии с армянской стороны.

Но за "предложение" все равно спасибо.

Зульфугар Ибрагимов