Эльмар Мамедъяров принял нового посла Алжира - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Алжира в Азербайджане Салиму Абдельхак, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД.
Мамедъяров выразил надежду на то, что новоназначенный посол внесет вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.
В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром в экономической, туристической, образовательной, культурной и других сферах.
Абдельхак вручила копию верительных грамот министру и сказала, что приложит все усилия для развития двусторонних связей в течение своей дипломатической деятельности.
Мамедъяров пожелал послу успехов в ее дипломатической деятельности.
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