Азербайджано-грузинские отношения довольно многогранны и характеризуются позитивной динамикой развития на двустороннем уровне.

Об этом Day.Az сказал основатель и генеральный директор Института изучения Ближнего Востока и Кавказа (IMECS) Василий Папава, отвечая на вопрос о перспективах развития грузино-азербайджанских отношений, в том числе с учетом транспортных и энергетических проектов.

По его мнению, оба государства поддерживают друг друга по многим жизненно важным вопросам в сфере экономики, бизнеса, региональной безопасности, дипломатии (в частности, в вопросе территориальной целостности).

"С участием Баку и Тбилиси и при активной вовлеченности Турции реализованы транснациональные энергетические проекты (нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", газопровод "Баку-Тбилиси-Эрзурум", ж/д "Баку-Тбилиси-Карс", Трансанатолийский газопровод ("TANAP")), которые представляют важное значение для энергетической безопасности не только данных государств, но и Европы", - сказал Папава.

Комментируя дальнейшее развитие ситуации в регионе через призму американо-иранского конфликта и возможное влияние на Южный Кавказ, эксперт отметил, что после авиаудара США по международному аэропорту Багдада 3 января 2020 года, в результате которой был убит влиятельный иранский военный деятель, генерал и командующий спецподразделением "Аль-Кудс" (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции) Касем Сулеймани, в регионе появляются некоторые новые тенденции. По мнению Папавы, это уже выразилось в конкретных действиях Ирана, самым важным из которых является прекращение Тегераном всех своих обязательств в рамках ядерной сделки и выход из "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД).

"В этой связи президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие, а возвращение к выполнению "Совместного всеобъемлющего плана действий" по ядерной программе возможно лишь после отмены санкций со стороны США. Несмотря на выход Ирана из ядерной сделки, вся ее деятельность в данной сфере находится под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что говорит о стремлении Тегерана не портить отношения с европейскими государствами, тем самым не дав Вашингтону карт-бланш по вовлечению ряда ведущих государств Европы в антииранскую деятельность", - отметил Папава.

"На Ближнем Востоке американо-иранское противостояние сохранится, временами принимая острые формы. Тегеран заявил, что после убийства генерала Сулеймани оставляет за собой последнее слово по расширению ареала деятельности про-иранских шиитских военизированных групп и движении, руками которых и будет пытаться "выдавить американцев из региона". Сложившаяся ситуация также может вынудить Иран к интенсификации военно-политических отношений, как с РФ, так и с Китаем.

Бескомпромиссный подход Вашингтона к Ирану вызывает лишь озлобленность последнего, не оставляя сторонам места для дипломатического маневрирования и урегулирования спорных вопросов путем диалога. По заявлениям представителей властей Ирана, они не намерены принимать "неприемлемые" условия Вашингтона и готовы сесть за стол переговоров лишь после отмены санкций", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной разморозке региональных конфликтов в течение 2020 года, эксперт сказал, что на данном этапе в конфликтных зонах на Южном Кавказе сохраняется "статус-кво", но, с учетом нерешенности вопроса территориальной целостности Грузии и Азербайджана, вероятность возобновления боевых действии в этих зонах всегда будет присутствовать.

"Во время вышеупомянутой встречи министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции стороны также говорили о вызовах и проблемах безопасности в регионе. По заявлению главы МИД Грузии Давида Залкалиани: "Несомненно, существующие конфликты представляют серьезную угрозу миру, международной стабильности и безопасности, а также препятствуют экономическому развитию". Вместе с тем было отмечено, что эти конфликты и споры должны разрешаться мирным путем в соответствии с принципами международного права и принципами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ", - заключил Василий Папава.