На парламентских выборах в Азербайджане негативных моментов не зафиксировано - наблюдатель из Кыргызстана
В ходе наблюдения за процессом голосования на парламентских выборах в Азербайджане никаких негативных моментов нами зафиксировано не было.
Об этом сказал на пресс-конференции по итогам выборов международный наблюдатель от Кыргызстана Алмазбек Батырбеков, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Парламентские выборы, проведенные 9 февраля в Милли Меджлис Азербайджана, состоялись, и я поздравляю с этим азербайджанский народ", - сказал он.
Выразив признательность азербайджанскому правительству за условия, созданные для наблюдения за выборами, Батырбеков сказал, что проводил наблюдения в Баку, Шамахы и Гобустане.
Он особо подчеркнул то, что примерно 20% кандидатов в депутаты составили женщины и молодежь.
Отметим, что 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.
В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.
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