В ходе наблюдения за процессом голосования на парламентских выборах в Азербайджане никаких негативных моментов нами зафиксировано не было.

Об этом сказал на пресс-конференции по итогам выборов международный наблюдатель от Кыргызстана Алмазбек Батырбеков, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Парламентские выборы, проведенные 9 февраля в Милли Меджлис Азербайджана, состоялись, и я поздравляю с этим азербайджанский народ", - сказал он.

Выразив признательность азербайджанскому правительству за условия, созданные для наблюдения за выборами, Батырбеков сказал, что проводил наблюдения в Баку, Шамахы и Гобустане.

Он особо подчеркнул то, что примерно 20% кандидатов в депутаты составили женщины и молодежь.

Отметим, что 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.