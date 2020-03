Вирус мозга радикальной оппозиции: начинается острая фаза

В непростое, тяжелое время живем. Все мы проходим испытание коронавирусом. Еще несколько недель назад такое вообще невозможно было представить. Такое ощущение, что прежняя жизненная система и модель миропорядка рушатся. Десятки экспертов, сотни аналитиков чуть ли не в унисон рассуждают и размышляют о том, каким же будет тот дивный новый мир после пандемии коронавируса COVİD-19. Публицисты воздели очи долу и сокрушаются о потере нравственных ориентиров в очередях за туалетной бумагой, экономисты пытаются оценить всю глубину падения глобальной экономики.

Страны "единого дома под названием ЕС" закрываются - выяснилось, что в борьбе с опасной пандемией каждый сам за себя. О пресловутой, даже набившей оскомину глобализации уже и не вспоминают, наступила другая эпоха - времена отчуждения и разобщенности. И на границах выстраиваются очереди из брошенных на произвол судьбы европейцев, еще недавно гордившихся "общими ценностями" и принадлежностью к эфемерному "золотому миллиарду".

Вообще, какими могут быть масштаб и продолжительность эпидемии коронавируса, скажем, в странах Евросоюза? Строгие и ровные математические модели, описывающие процессы распространения вируса, давно известны. Скорее всего, сделанные на их основе предварительные оценки и прогнозы уже доложены властям предержащим.

А пока посмотрите на запертую на своих тесных, романтических балкончиках Италию, Испанию и поймите: нам, Азербайджану, незачем и нечему учиться у этой модели управления.

Все мы не из яйца или икринки вылупились, у нас есть родители преклонных годов, а статистика свидетельствует, что летящий на коричневых крыльях социальных сетей и масс-медиа коронавирус опасен именно для этой категории граждан. В Италии, главном Ракун-сити Европы, уже неделю переполнены все лечебные учреждения, отменены все сторонние процедуры и операции, а новых больных размещают в коридорах и подсобках. Печальная статистика свидетельствует, что каждый второй пожилой человек, лежащий сейчас в итальянской реанимации, увидит своих родных и близких только сверху, паря над собственным гробом.

Не секрет, что самая высокая смертность от острой двусторонней пневмонии (а именно её вызывает COVİD-19) наблюдается у людей возрастом 65+. Помимо полной неготовности итальянской системы здравоохранения в пандемии, ситуацию усугубляет тот факт, что каждый четвертый житель географического сапога отметил свой 65-летний юбилей. Соответственно, все они находятся в группе максимального риска.

Но беречься нужно не только итальянцам. В Старом свете полном "старых" стран самое возрастное население в Монако (в среднем 53,1 год), на втором месте Германия (47,1 год), потом Италия (45,5), Словения, Греция (по 44,5), не сильно моложе и жители Прибалтики (40). Опыт итальянцев, увы, показал, что европейская медицина в рассказах наших доморощенных, но живущих в Европах и побирающихся на ниве гавканья на Азербайджан "независимых блогеров"-понауехов и в реальности - это, как говорят одесситы, две большие разницы.

Но некоторые выводы можно сделать и без высшей математики. Известно, как протекает эпидемия в Китае. В первые две недели января 2020 года количество заболевших в Ухани, административном центре провинции Хубей, по официальным данным, исчислялось десятками человек. К середине 20-х чисел января, когда были введены жесткие карантинные меры, вплоть до запрещения жителям Ухани покидать свои дома, численность больных достигла 1,5-1,7 тысяч (здесь и далее данные Worldmeter), хотя независимые эксперты полагали, что она может быть в два-три раза больше. Пик заболеваемости в Китае был достигнут 17 февраля 2020 года: болело более 58 тысяч человек. Затем их количество пошло на спад и к середине марта упало до менее чем 11 тысяч человек. Всего в Китае к середине марта было инфицировано около 81 тысячи человек, из них скончалось чуть более 3,2 тысяч, выздоровело более 67 тысяч. 83 процента заболевших проживали и проживают в Хубее, преимущественно в Ухани. В начале марта ситуация с коронавирусом в Китае стабилизирована, количество новых случаев в последнюю неделю колеблется от 10 до 25 в день.

Но, скорее всего, механизмы распространения коронавируса и его взаимодействия с человеческим организмом одинаковы или почти одинаковы для Китая, Европейского союза, Черногории, Азербайджана, других стран. Поэтому можно обозначить, пусть приблизительно, параметры и рамки того, с чем сталкиваются страны континента.

Например, в Чехии, где жесткие карантинные меры были приняты в превентивном порядке, когда количество заболевших достигло 250 человек, максимального количества заболевших, примерно 7,5 тысяч человек, можно ожидать к концу марта, а стабилизации ситуации к середине апреля. Однако, скорее всего, эта цифра окажется ниже, поскольку, чем меньше общее количество больных, тем легче их выявить, диагностировать, если необходимо - изолировать, и вылечить вступавших с ними в контакт. И, разумеется, наоборот. В Италии, где сегодня самая тяжелая в Европе ситуация, пик может быть достигнут одновременно с Чехией, но численность заболевших будет намного больше, до 250-300 тысяч человек: в момент объявления карантина в Италии насчитывалось от 9 до 10 тысяч зараженных коронавирусом.

Представитель Италии в ЕС Маурицио Массари еще 11 марта заявил, что Брюсселю надо "пойти дальше обещаний и консультаций" и разработать "неотложные действия - быстрые, конкретные и эффективные".

Массари развернуто изложил свою позицию в статье для издания Politico. Там он объяснил, какой помощи ждал Рим: "Обеспечение необходимым медицинским оборудованием, его распределение между странами и регионами, которым оно нужно. Сегодня это означает помощь Италии, завтра такая нужда может возникнуть где угодно".

"Италия просила активировать механизм ЕС по гражданской обороне для поставок медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв (Евро)комиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Это не означает ничего хорошего для европейской солидарности".

ЕС как управляющая организация единой Европы действительно упустил шанс стать по-настоящему необходимой надстройкой, еще, когда угроза коронавируса не реализовалась в столь ужасающих масштабах". Такова горькая правда и нынешние реалии: Евросоюз парализован, а вся работа по нейтрализации эпидемии легла на плечи национальных правительств, которые оказались не готовы к такому повороту событий. Смею прогнозировать, что последствия пандемии лишь усугубят кризис идентификации объединенной Европы.

Ясно одно: в кризисной ситуации европейская тяжелая на подъем бюрократия оказалась на удивление беспомощной и потому бессмысленной. В Брюсселе не смогли своевременно оценить опасность обрушившейся на Европу заразы, не мобилизовали медицинские и другие ресурсы для борьбы с эпидемией, не оказали реальной помощи Италии. Фактически европейские страны вынуждены бороться с болезнью каждая сама по себе. Вместо Евросоюза на помощь итальянцам приходит Китай. Транспортная авиация доставляет защитные костюмы, маски, аппараты для вентиляции лёгких, электрокардиографы и другую медицинскую технику.

Приуменьшать тяжесть кризиса, с которым столкнулось человечество, опасно. Это мешает сосредоточить силы для его преодоления. И всё же хочется верить, что евроатлантическая цивилизация не только справится с ним, но в будущем окажется более подготовленной к катастрофам такого рода.

Да, многие медики утверждают, что страшнее опасного вируса - "вирус страха", который заставляет людей совершать поступки, усугубляющие ситуацию. При этом призывают благоразумно следовать предписаниям руководства своих стран.

Но вопреки всей громадной волне хайпа и количеству зубодробительных страшилок, коронавирус не так страшен, как его пытаются малевать как лидеры местечковой радикальной оппозиции, так и говорящие головы в просторах YouTube, несколько раз в день с пеной у рта пытающихся доказать, что ох и ах, все пропало, Азербайджан на краю глубочайшей пропасти и вообще, Ктулху проснулся у берегов Абшерона и всем нам свинченные кранты.

Хотя, коронавирус по статистике летальных исходов далеко позади от таких тривиальных и банальных болезней, как грипп, насморк и простуда.

Жизнь - вовсе не проста и не одномерна. Реальность также не одномерна и не примитивна. И некоторые лидеры местных маргиналов, особенно предводитель ПНФА Али Керимли и его Санчо Пансо, зиц-председатель конторы "Нацсовет" имеют несчастье это не понимать.

Реальность - она сложна.

Пандемия - это не только когда все умирают, но и когда все сильно болеют. Когда больницы, рассчитанные на одновременный приём 0,1% населения, вынуждены принимать, скажем, 0,5% - и потому оверпереполнены. И да, естественно, все, кто могут, пользуются этим самым коронавирусом, чтобы обналичить какие-нибудь свои дурные новости для граждан, которые в другой обстановке было неудобно озвучивать. "У нас коронавирус, поэтому вы останетесь без сладкого" - логичный ход, которым воспользовался бы любой мерзавец. Даже если он прикрывается политическими лозунгами и речевками, пишет в социальных сетях галиматью, обильно сдобренную виртуальными криками "Родина в опасности!".

Вот так с нашей радикальной оппозицией. Чем больше принимаешь во внимание разных аспектов события, нюансов и контекстов - тем сложнее тебе соорудить об этой сумбурной, взбалмошной труппе маркитантов и капуцинов четкое, ясное, резкое как хлыст яростного "оппозиционера-фаната Керимли" суждение.

Поэтому в некотором смысле разум и логика для маленькой толпы верных заветам Керимли людей вредны - они десоциализируют их скукожившегося лидера. Потому и если кто-то из гопничающих маргиналов будет стараться вникать в явление - тем более одиноким вне стаи станет.

Единственная радость тут в том, что они, в полном соответствии с шекспировской строкой "thus conscience doth make cowards of us all", отнимая у себя критичность и решительность, скользят в иллюзорный мир, где правят бал сусальные мечты местного Обломова в разбитом флаконе - интригующего Али Керимли, для которого абсолютно все средства хороши, лишь бы говорил и говорил в своих ручных YouTube-каналах.

Напомню, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана с 00:00 по местному времени 14 марта ввел меры по социальной изоляции граждан. Все массовые мероприятия в стране, включая культурные и спортивные мероприятия, переносятся на месяц. На это же время приостановлена работа всех кинотеатров, театров, развлекательных центров и спортивных залов, запрещается проведение свадебных торжеств. Работа кафе, ресторанов, клубов и баров ограничена до 21:00, в них запрещено проведение массовых мероприятий.

Ранее премьер-министр Азербайджана поручил руководителям центральных и местных органов исполнительной власти "проводить совещания преимущественно посредством селекторной телефонной связи, сотовой связи и Интернета", а где возможно, обеспечить работу сотрудников удаленно.

Правительство Азербайджана заботится о каждом гражданине, о каждом человеке, живущем в этой стране. В нашей с вами стране, где Президент неоднократно заявлял, что высшая ценность для власти и государства - именно гражданин, жизнь, его здоровье. Ибо это и есть достояние государства.

В спесивой и чванливой Британии, где все и всегда идут своим путем, власти заявили, что если коронавирусом переболеют 60 процентов населения, это создаст коллективный иммунитет. По-английски это звучит очень некрасиво: herd immunity, т.е. "стадный иммунитет".

В Туманном Альбионе живут 66 миллионов. 60 процентов - это 39,6 млн. Если считать, что приблизительный уровень летальных исходов от коронавируса - всего лишь два процента, то выходит, что официальный Лондон готов потерять 792 тысячи граждан. А если брать в расчет уровень смертности в пять процентов, как в Италии, то потери Британии могут быть близки к двум миллионам.

Азербайджан же, в отличие от многих развитых и кичащихся цивилизованностью стран выбрал систему наибольшего, эффективнейшего сопротивления и борьбы со страшной пандемией.

У нас врачи борются за жизнь каждого инфицированного. До последнего, до победы. Ибо она есть жизнь.

Жизнь гражданина Азербайджана...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az