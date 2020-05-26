Азербайджан стоял у истоков создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и традиционно играет важную роль в деятельности этого интеграционного объединения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский политолог Владислав Кондратьев.

По его словам, в текущем году Баку еще более утвердился в качестве одного из лидеров Совета тюркоязычных государств: "Об этом свидетельствует тот факт, что руководство Азербайджана выступило в качестве инициатора проведения внеочередного саммита стран-участниц на тему "Сотрудничество и солидарность в борьбе с пандемией COVID-19", который состоялся 10 апреля. В ходе саммита были обсуждены совместные действия по борьбе с эпидемией коронавируса и решению общих проблем, вызванных вспышкой COVID-19 в регионе. Кроме этого главы государств договорились продолжать контакты на уровне министерств и ведомств. Предпринятые действия, безусловно, помогут странам-участницам Тюркского совета с меньшими потерями преодолеть нынешний глобальный кризис".

Если рассматривать каспийское направление внешней политики Азербайджана, то главным достижением Азербайджана эксперт считает урегулирование проблем в двусторонних отношениях со своими соседями по Каспийскому региону: "Если десять-пятнадцать лет назад регион то и дело сотрясали конфликтные ситуации, грозящие перерасти в вооружённые столкновения, то сегодня повестка дня в корне изменилась. С Тегераном удалось договориться о совместной разработке спорных месторождений, с Ашхабадом ведется конструктивный диалог, направленный на решение спорных вопросов по недропользованию. На протяжении еще более длительного времени не возникает каких-либо серьёзных спорных ситуаций и в отношениях с Москвой и Нур-Султаном. Двусторонние контакты с соседями по Северному Каспию в настоящее время весьма конструктивные, благожелательные и главное взаимовыгодные".

Политолог напомнил, что с 1990-х годов Азербайджан совместно с зарубежными партнёрами реализовал ряд значимых энергетических проектов, которые в принципе широко известны и востребованы: "Это в основном трубопроводы, такие как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан и др. Сегодня, когда в завершающей стадии находится реализация Южного газового коридора, Азербайджан можно назвать полностью самодостаточным, в плане возможностей по реализации своего главного богатства - каспийских нефтегазовых ресурсов. Поэтому сегодня азербайджанское руководство активно работает над реализацией другого своего потенциала - выгодного географического положения, которое позволяет превратить страну не только в энергетический, но и транспортно-транзитный хаб региона. В случае если прикаспийским странам удастся достичь высокого уровня кооперации в транспортной сфере, экономические позиции Азербайджана ещё более укрепятся".

В заключение Кондратьев подчеркнул, что ярким свидетельством экономических успехов Азербайджана, наряду с прочим, является то обстоятельство, что стратегические валютные резервы страны, включая активы Государственного нефтяного фонда составляют около 50 миллиардов долларов: "Этот резерв позволяет стране с уверенностью смотреть в будущее. Сегодня в условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, - это особенно важно. И суверенный экономический фонд, несомненно, поможет руководству преодолеть последствия глобальной рецессии".