Сахиба Гафарова: Незаконное заселение оккупированного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность

Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность.

Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, передает Day.Az.

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