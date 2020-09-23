https://news.day.az/politics/1273224.html Сахиба Гафарова: Незаконное заселение оккупированного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность
Сахиба Гафарова: Незаконное заселение оккупированного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность
Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность.
Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, передает Day.Az.
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