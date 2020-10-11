Запуск «Точки-У» на мирных жителей – показатель преступного характера военно-политического руководства Армении

Армянская армия, грубо нарушившая гуманитарный режим прекращения огня, по указанию военно-политического руководства страны-оккупанта продолжает обстреливать мирное население Азербайджана из тяжелой артиллерии и ракетных систем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, откомандированный в прифронтовой район, армянские фашисты выпустили ракету "Точка-У" в Физули-Джебраильском направлении фронта на территорию с мирным населением. К счастью, ракета не взорвалась.

Неразорвавшаяся часть ракеты была обнаружена сотрудниками Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) и в соответствии с правилами безопасности доставлена в зону безопасности.

Сотудник АНАМА Азер Гусейнов отметил, что с 27 сентября вооруженные силы Армении обстреливают из тяжелой артиллерии и ракет пункты, города и села, где плотно проживает мирное население Азербайджана. В связи с этим соответствующие силы Агентства привлечены в населенные пункты, которые обстреливаются противником. В настоящее время на территориях работают 25 групп. Принимаются необходимые меры по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и вредных частей снарядов противника.

На данный момент AНАМА получила 400 звонков, были обнаружены и обезврежены более 70 неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня противник также продолжает обстреливать мирных жителей. В ходе расследования на территории была обнаружена ракета "Точка-У" (9М79М). Считающаяся очень опасным оружием, эта ракета несет в себе химические боеголовки, а также кассетные бомбы и другие боеголовки общим весом 2010 кг. Тот факт, что противник выпустил столь опасную ракету на территорию, где проживает мирное насеение, является ярким подтверждением преступного характера военно-политического руководства страны-оккупанта.