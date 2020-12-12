Путин оценил политические ток-шоу на центральных российских ТВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, часть которой не попала в прямую трансляцию, признался, что не может смотреть то, что происходит на российских телеканалах.

Как передает Day.Az, его слова приводит "Комсомольская правда".

"Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь", - сказал глава российского государства", - сказал глава российского государства.

А ведь и вправду, российское телевидение, до армянской эры, являлось эталоном профессионализма.

В целом в российских СМИ до армянского нашествия четко выдерживались этические нормы, использовался язык, соответствующий высокой планке телевидения, уровню государственных информационных агентств, газет. Любые проявления нецензурщины были недопустимы. А если и имели место в единичных случаях, то жестко пресекались без возможности восстановления на работе тех кадров, которые позволяли себе нарушить профессиональнальные границы и этическое табу.

Что мы имеем сейчас? Наше ТВ превратилось в "армянское радио". В течение последних 10-15 лет велась последовательная политика, в результате которой на российский медиа олимп смогли запрыгнуть армянские авантюристы разного уровня. На них эффективно работал армянский кадровый механизм, встроенный в российскую систему госуправления. И они полностью изменили облик российских СМИ, уронили уровень российской аудитории. Нецензурщина и брань стали "эффектной фишкой", отличающей армянских фигурантов российского медийного поля. Настоящие профессионалы просто погасли и затерялись в этом армянском болоте российских СМИ.

Все вышеперечисленное уже заметил и Президет РФ.