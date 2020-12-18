Запад шантажирует Турцию

Несколько дней назад США объявили о введении санкций против Турции в связи с закупками этой страной у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Санкции вводятся в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики из-за приобретения российских ЗРК. Санкции включают в себя запрет на выдачу всех экспортных лицензий США и разрешений для Управления оборонной промышленности, а также заморозку активов и визовые ограничения для Исмаила Демира и других сотрудников управления.

Госсекретарь Майк Помпео призывал Турцию "разрешить проблему С-400 немедленно и в координации с Соединенными Штатами". В свою очередь турецкий лидер Реджеб Тайип Эрдоган указал, что санкции США являются неуважением к важному партнеру по НАТО.

Примечательно, что в отдельном документе пресс-службы Госдепартамента указывается, что "сегодняшние действия нацелены не на то, чтобы подорвать военные возможности и боеготовность Турции или любого другого союзника либо партнера США, а на то, чтобы заставить Россию понести издержки в ответ на ее широкомасштабные враждебные действия". То есть Штаты хотят наказать Россию, но страдать при этом должен их единственный союзник в регионе?

Решение Госдепа, конечно же, нельзя назвать справедливым и непредвзятым.

Хотя Турция неоднократно обращалась к НАТО и США по поводу приобретения систем ПВО, эти призывы были пропущены мимо ушей. Создание военно-воздушных сил НАТО было почему-то поручено Нидерландам, которые полностью провалили это задание и не выполнили свои обязательства.

Не дождавшись средств ПВО от союзников, Турция, руководствуясь интересами своей национальной безопасности, обратилась к России. Не реагировавшие на ее прежние обращения союзники по альянсу, потребовали от Анкары немедленно отменить сделку с Москвой. Со своей стороны Турция предлагала создать техническую рабочую группу с участием НАТО и решить этот вопрос без шантажа, угроз и политической конъюнктуры, а на объективной и реалистичной основе. Этого сделано не было, и несколько дней назад турецкая сторона завершила оплату закупленных российских систем.

Такая самостоятельность вызвала негодование у США. Что не может не удивлять, потому что применение систем ПВО российского производства в странах НАТО далеко не новость. Когда та же Греция, активно участвующая в антитурецкой истерии, купила эти системы у России, в руководстве США и НАТО этого факта не заметили.

Между тем, эксперты убеждены, что введение Штатами санкции не сломят Турцию, а, наоборот, сделают ее сильнее.

Напомним, что отказ США продать Турции новые истребители F-35 побудил турецкую сторону построить свой истребитель. Но самым ярким примером бесполезности давления на Анкару стала истерика вокруг знаменитого турецкого беспилотника Байрактар, получившего всемирную известность во время второй карабахской войны. В ходе войны под давлением армянского лобби некоторые страны отказали Анкаре в поставках запчастей и технологий для Байрактара.

В частности, канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) заявила, что приостанавливает поставку авиадвигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в "страны с неясным использованием" после сообщений о том, что некоторые из этих двигателей используются на турецких боевых дронах, применяемых Азербайджаном против оккупационных подразделений Армении. По-видимому, канадская компания считала, что беспилотники производятся для развлечения младенцев, а не для войны. И заметим, применение БПЛА Турцией в Сирии почему-то не затронуло тонкие струны души Bombardier.

И что же? Буквально через несколько дней после этого Сельчук Байрактар, технический директор и совладелец компании "Baykar Makina", опубликовал на своей странице в Twitter видео испытаний турецкого авиадвигателя для БПЛА. Авиадвигатели предназначены для БПЛА Akinci и Bayraktar TB-3. Причем, у турецкого авиадвигателя самые высокие характеристики в мире.

Ответ на вопрос "кто проиграл", думается, ясен. Проиграла канадская компания, потерявшая надежного клиента. В мире не так много стран, делающих такой акцент на производстве беспилотников, как Турция. Турецкая оборонная промышленность производит вооружение по самым современным стандартам, и каждая попытка давления на страну только подталкивает ее к созданию собственных технологий.

Нынешнее решение Госдепартамента США тоже вызовет нежелательную для Запада реакцию. Несерьезно было бы ожидать, что Анкара испугается и пойдет на поклон. Наоборот, турецко-российское оборонное сотрудничество будет шириться. А там и собственные, турецкие, ЗРК подойдут.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что определенные силы всерьез обеспокоены растущим авторитетом и ролью Турции в мире. Союзники забывают, что многие годы Турция честно и добросовестно членствует в НАТО, одна из немногих реально участвует во всех операциях в рамках альянса. Турецкая армия - вторая по силе в североатлантическом блоке. Что не устраивало союзников? Сделав ставку не на тех, НАТО в последние годы неуклонно теряет свой авторитет. Даже Макрон как-то назвал альянс парализованным. В таких условиях потеря мощной и честной поддержки со стороны Турции может стать серьезным ударом по НАТО.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде:

"Заявление Помпеол о том, что эти санкции направлены не против Турции, а против России, не выдерживают никакой критики. Дело в том, что санкции в данном случае направлены против союзника Соединенных Штатов, страны, которая участвовала практически вол всех военных операциях США. И, безусловно, это вызывает огорчение и непонимание.

За этими санкциями стоят представители этнических греческих и армянских лоббистских групп, которые развязали антитурецкую истерию как в американских СМИ, так и в Конгрессе и Сенате, требуя наказать Турцию. Хотя на самом деле со стороны Анкары никогда не было никаких нарушений, связанных со своими союзническими обязательствами в рамках НАТО. А проведение самостоятельной политики - это право каждого государства.

Вызывает удивление тот факт, что многие страны НАТО, прежде всего сама Греция, приобрели у России комплексы С-300 и много другого оружия российского производства. Среди покупателей Словакия, Болгария и другие. Почему же против них не было никаких санкций и давления?

Думаю, в США сейчас разворачивается антитурецкая кампания, связанная также с настроениями в стране. Штаты сейчас выходят из всех военных конфликтов. Речь идет об Афганистане, Ираке, может быть, Ближнем Востоке в целом. Роль Турции в обеспечении национальной безопасности США с выходом американцев из войн как бы снижается. Соответственно, баланс между лоббистскими интересами и интересами Штатов начал снижаться. Этим пытаются воспользоваться недруги Анкары.

Решение очень несправедливое. Указанные лоббистские группы работали активно и в Евросоюзе, где провалились благодаря вето Германии и Болгарии. Думаю, что ситуация, связанная с провалом неоимпериалистических поползновений на Ближнем Востоке и на Средиземном море, активизацией идеи создания единого антиисламского фронта, играет свою роль. На Западе наблюдается рост антисемитизма, исламофобии, ксенофобии, расизма, когда, например, в центре Парижа избивают журналиста только за цвет кожи. То есть в мире в целом доминируют очень опасные тенденции. Необходимо серьезно все это переосмыслить, остановить вовремя развитие этих тенденций, которые могут в дальнейшем расколоть мир и стать причиной новых столкновений и установления миропорядка, который полностью нарушает взаимоотношения между странами.

Санкции против Турции являются проявлением этих тенденций и наказанием Анкары за самостоятельную политику".

В сложившейся ситуации Азербайджан однозначно поддержал братскую Турцию.

Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны "С-400". В то время, как некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны, применение санкций против Турции - это несправедливость. Глава нашего государства оценивает эту ситуацию как проявление двойных стандартов и беззаконие.

Об этом заявил журналистам помощник Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: "Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не воспрепятствуют шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложения Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ.

Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция - Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом".

В заключение напомним, что в начале сентября турецкая государственная оборонная компания Roketsan сообщила, что приступила к реализации амбициозной программы по производству первой в стране ракеты класса "земля-земля" с лазерным наведением. По словам официальных лиц, 230-мм ракета TRGL-230 будет широко использоваться в зарубежных операциях, осуществляемых вооруженными силами Турции. Ожидается, что она дополнит оснащение турецкого парка беспилотных летательных аппаратов Akinci.

Планируется, что БЛА этого типа будут обнаруживать и подсвечивать цель лазерным лучом, а управляемая ракета для поражения вскрытых объектов будет запускаться с наземных пусковых установок, сообщило издание Defense News.

Если к этой новости кто-то мог отнестись в начале сентября несерьезно, то вторая карабахская война продемонстрировала всю реальную мощь турецкого оборонпрома и заставила всех относиться к этому фактору с очень большим вниманием. Никакие санкции этих реалий не изменят.

Лейла Таривердиева