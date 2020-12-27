Большинство армян признает Карабах территорией Азербайджана

Единственный путь выхода Армении из послевоенного кризиса - это налаживание отношений с соседями, а не призывы к реваншу.

Как передает Day.Az, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал info24.ru о том, что ожидает Армению после поражения в Карабахе и чем закончатся протесты против премьер-министра Никола Пашияна.

По его словам, только созидательный мирный труд на благо своей страны может вытащить Ереван из кризиса. При этом пока в республике лишь предпринимаются попытки разжигания новой вражды под предлогом смещения Пашиняна любым возможным способом.

По мнению Коротченко, политическая живучесть армянского премьера объясняется несколькими факторами.

"Во-первых, Кремль в отношении Пашиняна занял нейтральную позицию. Никол Воваевич должен выполнить все обязательства по трехстороннему соглашению, провести демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, а главное - обеспечить устойчивость власти в стране до того момента, как его миссия будет полностью выполнена. К тому же, вероятно, Пашинян получил политические гарантии от России, что та не будет способствовать его свержению.

Во-вторых, митинги оппозиции в Ереване не могут собрать критическую массу недовольных, достаточную для силового смещения Пашиняна. Не то, что они малочисленны - просто пока не набрана критическая масса", - отметил эксперт.

Кроме того, многие жители Армении фактически приняли новую политическую реальность, в которой Карабах - территория Азербайджана. Эта категория населения не желает новых потрясений.

Однако главной причиной, по которой Пашинян все еще сохраняет свой пост, является верность ему армии и органов госбезопасности Армении, считает Коротченко. "Изменится ли ситуация, покажут события ближайших нескольких недель", - добавил он.

Ранее Коротченко заявил, что Армения должна раз и навсегда забыть о любых попытках реванша, а также отказаться от ультраправой идеологии нацистского преступника Гарегина Нжде.

По мнению эксперта, после отказа от претензий на чужие территории Ереван сможет выстроить добрососедские отношения с Баку и Анкарой, что также даст возможность включения во взаимовыгодные региональные экономические проекты.