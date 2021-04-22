Азербайджан устроил армянской армии «беспилотное порно»

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, заявил, что правительства уже знают, что относительно недорогие небольшие беспилотники могут быть эффективно использованы в конфликтах в будущем.

Как сообщает Day.Az, об этом он заявил в интервью журналу Defense News.

Он подчеркнул, что в результате этих наблюдений военные США значительно изменили сценарии учений: "Этот процесс ускорился после последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе".

Генерал отметил, что российские беспилотники обнаруживали украинские подразделения по сигналам мобильных телефонов солдат и другому оборудованию, которое незаметно передавало им информацию о местоположении: "Электронные устройства сыграли аналогичную роль в войне в Нагорном Карабахе".

Назвав видео уничтожения армянских танков азербайджанскими беспилотными летательными аппаратами "беспилотным порно", генерал отметил, что существует риск извлечения из них неправильных выводов, а именно решения не использовать танки.

"Я бы сказал, что настоящий урок состоит в том, что мы должны добиться успеха в маскировке и рассредоточении. Мы должны скрывать войска и технику не только от визуального обнаружения, но и от обнаружения ее датчиками, реагирующими на тепловые и электромагнитные сигналы", - сказал он.