Apple радикально изменит интерфейс своих часов

Apple готовится к масштабному обновлению своих операционных систем, которое будет представлено на конференции разработчиков WWDC 2025. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на известного инсайдера и журналиста из Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Гурмана, помимо ожидаемых изменений в iOS 19 для iPhone и iPad, а также обновления дизайна macOS 16, значительный редизайн затронет также watchOS и tvOS. Небольшие корректировки получит и visionOS.

Это означает, что новый, современный язык дизайна Apple охватит все программные платформы компании. Так компания стремится к "беспрецедентной степени согласованности и унификации" интерфейсов. Пользователям стоит ожидать более широкого использования эффектов прозрачности и матовости, изменений в иерархии навигации внутри приложений, новых иконок и других визуальных улучшений.

Значительная часть редизайна, как ожидается, будет вдохновлена визуальным стилем, представленным в visionOS для Apple Vision Pro. Намеки на грядущие изменения уже можно заметить в оформлении WWDC, где присутствует матовая иконка радужной сцены Apple Park.

Официальное представление изменений состоится через две недели. Презентация в рамках WWDC 2025 запланирована на 9 июня.