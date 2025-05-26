Делегация Азербайджана на сессии ПА НАТО

В городе Дейтон (США) проходит очередная весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщили в понедельник Day.Az в представительстве Азербайджанской Республики при НАТО, в сессии, которая проходит с 22 по 26 мая, принимают участие делегации 32 стран-членов Альянса, а также государств-партнеров.

Отмечается, что в рамках сессии проходят обсуждения по таким темам, как 30-летие Дейтонского мирного соглашения, вызовы безопасности, с которыми сталкивается НАТО, усиление обороны Альянса, увеличение оборонных расходов и укрепление оборонной промышленности, политика сдерживания НАТО, борьба с глобальным терроризмом, 25-летие Резолюции №1325 Совета Безопасности ООН по теме "Женщины, мир и безопасность", вызовы в Черноморском регионе, перспективы партнерства с Индо-Тихоокеанским регионом, развитие обороны Северной Америки и Европы, война в Украине, Арктика, космос, кибербезопасность, внедрение высоких технологий и искусственного интеллекта, геоэкономическая фрагментация, будущее войн с использованием беспилотников и по другим вопросам.

В сессии принимают участие делегация Милли Меджлиса и представительство Азербайджана при НАТО.

В рамках визита азербайджанская делегация провела двусторонние встречи с делегациями Великого Национального собрания Турции, а также других союзных государств.