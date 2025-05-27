В Азербайджане ожидается сильный ветер

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждения об ожидаемой 28 и 29 мая ветреной погоде в некоторых регионах страны.

Как сообщили Day.Az в службе, в Нахчыванской Автономной Республике, Кяльбаджаре, Лачине, Джебраиле, Зангилане, Физули, Нафталане, Гёранбое, Мингячевире, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гёйгёле, Самухе, Дашкесане, Гядабее, Евлахе, Барде, Тертере, Гаджигабуле, Гобустане, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Губе, Хызы и Сиязане прогнозируется восточный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 метра в секунду.

В Хачмазе, Гусаре и Шабране ожидается усиление восточного ветра до 20,8-28,4 метра в секунду.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az.