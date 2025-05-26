Стало известно, кто въехал в толпу в Ливерпуле

Наезд на толпу людей в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель, гражданин Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении полиции Мерсисайда.

"Мы можем подтвердить, что задержанный - 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля. В настоящее время ведутся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств, приведших к столкновению", - сообщили в полиции.