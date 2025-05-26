https://news.day.az/world/1755856.html Стало известно, кто въехал в толпу в Ливерпуле Наезд на толпу людей в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель, гражданин Великобритании. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении полиции Мерсисайда. "Мы можем подтвердить, что задержанный - 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля.
Стало известно, кто въехал в толпу в Ливерпуле
Наезд на толпу людей в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель, гражданин Великобритании.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении полиции Мерсисайда.
"Мы можем подтвердить, что задержанный - 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля. В настоящее время ведутся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств, приведших к столкновению", - сообщили в полиции.
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