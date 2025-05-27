В Музее ковра представлен проект 'Узелки времени' ко Дню защиты детей

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация проекта "Узелки времени", приуроченного к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, передает Day.Az.

Этот уникальный проект вобрал в себя не только выставку работ видного графика, народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, но и интерактивный мастер-класс, который впервые открыл детский отдел музея - "Как создаётся ковёр?". На нем маленькие гости смогли пройти все этапы создания ковра - от "стрижки овец" и прядения шерсти до самого ткачества.

Торжественное открытие мероприятия возглавила директор музея Амина Меликова, чья речь подчеркнула важность проекта "Узелки времени" как моста между поколениями и ключа к сохранению национальных традиций. В числе почетных гостей были депутат и заместитель председателя комитета культуры Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, общественно-политический и государственный деятел Гасан Гасанов, председатель художественного совета телерадиокомпании Azad Azərbaycan Этибар Бабаев и народный писатель Натиг Расулзаде. В своих выступлениях они отметили неповторимость и глубину творчества Арифа Гусейнова, которое пронизано любовью к национальному искусству и истории.

Сам народный художник Ариф Гусейнов искренне поблагодарил Министерство культуры Азербайджана и музей за возможность представить свое новое творческое видение и поделиться им с широкой публикой.

Особый колорит мероприятию добавили юные артисты из Центра развития детей и молодежи №3, которые исполнили специально подготовленную танцевальную композицию, посвящённую тематике проекта.

После торжественной части гости отправились на экскурсию по выставке "Узелки времени", где представлено более 20 серий картин, созданных в 2024-2025 годах. Каждая серия - как отдельная глава большой истории - последовательно раскрывает процесс создания ковра, от замысла до воплощения. Работы пропитаны любовью автора к ковроткачеству и национальным традициям, что усиливается уникальным видеорядом с применением технологий искусственного интеллекта, который оживляет сюжетные линии и погружает зрителя в атмосферу ремесленного мастерства.

Мастер-класс, специально разработанный для юных посетителей, стал настоящим интерактивным путешествием в мир коврового искусства. Дети и взрослые вместе учились видеть красоту в каждом узелке, каждый из которых хранит в себе частичку времени и истории.

Выставка и мастер-классы будут открыты для посещения до 26 июня, приглашая всех желающих прикоснуться к волшебству азербайджанского ковроткачества и узнать больше о его непреходящем значении в национальной культуре.

До этого мы сообщали, что в Гяндже открылась выставка, посвященная Азиму Азимзаде.