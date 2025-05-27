Мохамад Антони о важности сотрудничества с молодежью

Сотрудничество с молодежью может стать мощной движущей силой позитивных изменений.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Института грамотности и образования, исполнительный директор Мусульманского молодежного форума по международному вопросу Индонезии Мохамад Антони в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Сотрудничество с молодежью может стать мощной движущей силой позитивных перемен, если оно основано на общих целях, взаимном уважении и коллективном видении", - сказал Антони.

Он подчеркнул, что одним из ключевых аспектов такого партнёрства является умение услышать молодежь, предоставить ей возможность выражать свою позицию и участвовать в жизни общества.

По словам Антони, важно активно вовлекать молодых людей, особенно студентов, в процессы сотрудничества и принятия решений.

Инклюзивность молодежных голосов, по его мнению, способствует выработке более комплексных решений, развивает организационные навыки, уверенность в себе и формирует у молодежи готовность к активному участию в жизни сообществ.

Ранее сообщалось, что в Баку проходит второй день международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы".