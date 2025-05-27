Десятки семей в Азербайджане получат бесплатные квартиры

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения приступило к реализации нового этапа программы обеспечения жильём семей шехидов и лиц с установленной инвалидностью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, на этот раз квартиры будут предоставлены в городе Ширван.

В рамках проекта планируется приобрести 60 квартир: 20 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 20 трёхкомнатных. Согласно прогнозам агентства, на закупку жилья будет направлено 4,6 миллиона манатов.

Ранее аналогичная программа уже стартовала в Баку, где для той же категории граждан предусмотрено приобретение 100 квартир. На реализацию столичного этапа планируется выделить 8 миллионов манатов.