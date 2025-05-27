Ицхак Герцог направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Для меня большая честь передать Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны. Народ Израиля присоединяется ко мне в праздновании дружественных отношений между нашими странами.
Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, являющееся маяком стабильности как для Израиля, так и для нашего региона, высоко оценивается в Иерусалиме. Вы определили приоритетом усилия по достижению мира в регионе, что превратило Азербайджан в важную платформу для диалога и дипломатии.
Под Вашим руководством Азербайджан стал ярким примером экономического прогресса и процветания. Ваша страна считается прекрасным образцом религиозной толерантности и понимания, где все слои общества живут в гармонии. Действительно, в то время, когда антисемитизм распространяется по всему миру, Азербайджан является ярким примером сосуществования в гармонии.
Я всегда буду помнить встречи, проведенные госпожой Михаль и мною во время нашего визита в Вашу прекрасную страну, и в период своего президентства привержен развитию прочного фундамента дружбы для дальнейшего расширения двусторонних отношений. Есть много возможностей для достижения наших общих целей, включая такие важнейшие сферы, как безопасность, инновации, энергетика и торговля.
В то время, когда вы отмечаете "Год Конституции и Суверенитета", знайте, что Государство Израиль радуется Вашим успехам и достижениям.
В этот знаменательный день очень рад еще раз передать искренние поздравления, пожелания дальнейшего благополучия, процветания Азербайджанской Республике и ее народу", - говорится в письме.
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