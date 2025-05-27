Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене.

Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерского взаимодействия в международных делах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики - мира и процветания", - говорится в письме.