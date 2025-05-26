"Пилигримы искусства" Маргариты Керимовой-Соколовой в Праге

В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялась яркая выставка известной азербайджанской художницы, нашей соотечественницы из Германии Маргариты Керимовой-Соколовой под названием "Пилигримы искусства", сообщили Day.Az организаторы.

Это событие было посвящено двум значимым датам - 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли и Дню независимости Азербайджана - 28 мая.

Открытие выставки стало настоящим мостом, соединяющим эпохи, народы и культуры. Церемония началась с уникального исполнения гимна Азербайджана на альте, в таком формате его еще никто не слышал! Альтистка Пардубецкого камерного оркестра Эльнара Тагизаде подарила слушателям настоящее музыкальное волшебство, представив и другие произведения Узеира Гаджибейли, в которых звучит тонкий синтез восточной мелодики и западной классики.

Куратор выставки и руководитель Азербайджанского культурного дома Лейла Бегим пленила гостей своим проникновенным рассказом о многослойной концепции экспозиции - живым доказательством того, что свободолюбивые "пилигримы искусства" говорят на универсальном языке, не знающем границ ни времени, ни наций, ни религий. Была подчеркнута особая значимость вклада братьев Гаджибейли в становлении Азербайджанской Демократической Реуспбулики (1918-1920) - первой демократической страны Востока.

Каждая работа Маргариты Керимовой-Соколовой, обладательницы множества международных наград, стала мостом между Востоком и Западом, прошлым и настоящим. Ее иллюстрации - это живое воплощение стремлений душ великих поэтов, музыкантов и мыслителей, чей путь к алтарю искусства переживает века.

На выставке были представлены образы таких выдающихся личностей, как Узеир Гаджибейли, Хуршудбану Натаван, Карел Гинек Маха, Назым Хикмет, Максуд Ибрагимбеков, Амина Дильбази, Джовдет Гаджиев, а также мастеров кисти Гойи и Веласкеса и даже Барона Мюнхгаузена. Каждый герой экспозиции приглашал посетителей в увлекательное философское путешествие.

Особое внимание привлекли графические циклы "Пилигримы" - словно двойное странствие: по внешнему миру и по внутреннему культурному космосу, обращение к универсальному человеческому опыту. Также гости смогли увидеть иллюстрации к "Антологии азербайджанской современной лирики" в переводе бакинского поэта Дмитрия Дадашидзе и к рассказам известной телеведущей и писательницы Надежды Исмайловой.

Вечер собрал не только представителей азербайджанской диаспоры, но и гостей разных национальностей, а также официальных представителей различных посольств. Гости долго не расходились - они обсуждали увиденное, задавали вопросы, пели азербайджанские песни, играли на фортепиано и таре, наслаждаясь теплом и особой атмосферой настоящего праздника искусства.