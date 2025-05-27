Трамп отомстил главе Apple

Напряженность между технологическим гигантом Apple и Белым домом США резко возросла после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести 25%-ные пошлины на iPhone, произведенные за пределами США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, этот шаг, по мнению источников The New York Times (NYT), стал местью Трампа за решение генерального директора Apple Тима Кука пропустить недавнюю поездку президента на Ближний Восток.

Публичная критика Кука со стороны президента началась во время его ближневосточного турне. На мероприятии в Эр-Рияде Трамп обратился к генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, посетовав, что, в отличие от него, Кук отказался сопровождать президента в поездке. Позже в Катаре Трамп заявил, что у него "была небольшая проблема с Тимом Куком".

Отказ Кука от приглашения присоединиться к дипломатической миссии, как сообщают источники, знакомые с ситуацией, по-видимому, сильно разозлил Трампа, который активно поощрял лидеров крупных американских корпораций участвовать в таких мероприятиях.

По мнению вашингтонских инсайдеров, отклоненное приглашение на Ближний Восток поставило Apple в невыгодное положение. Ну Векслер, бывший руководитель по связям с общественностью в Google и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), заявил The New York Times, что "очень публичные отношения" Кука с Трампом обернулись против него, делая каждое действие Apple предметом пристального внимания.

Эти отношения знаменуют собой резкий поворот для Кука, который когда-то был одним из самых любимых руководителей Трампа. В 2019 году Трамп назвал его "отличным руководителем, потому что он звонит мне, а другие нет".