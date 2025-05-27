В Азербайджане ожидаются ливни с грозами

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ряде регионов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, начиная днем 27 мая и до вечера 28 мая в некоторых районах страны ожидаются периодические осадки, местами - грозы.

В ведомстве отмечают, что в отдельных зонах дожди могут принять ливневый характер, не исключается вероятность града. Особенно неблагоприятные погодные условия прогнозируются в горных районах.

В связи с осадками в реках ожидается повышение уровня воды. Существует риск кратковременных паводков и селевых потоков в реках, текущих с территории Большого и Малого Кавказа.

Ранее был представлен прогноз погоды на июнь.