https://news.day.az/officialchronicle/1756155.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями в городе Лачин - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями в городе Лачин. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями в городе Лачин - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями в городе Лачин.
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