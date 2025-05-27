На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями в городе Лачин

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями в городе Лачин.

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