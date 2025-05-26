В некоторых частях Ширвана временно отключат газ

Завтра в некоторых частях города Ширван будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", причина - технические испытания на герметичность газопровода.

Как уточняется, речь идет о подземной газовой трубе среднего давления диаметром 315 мм, подключенной к распределительному узлу "əhali" в Ширване. В связи с этим 27 июня с 10:00 утра и до завершения испытаний планируется полное отключение подачи природного газа для целого ряда улиц и кварталов города.

Без газа временно останутся жители массивов Багчылыг и поселения вынужденных переселенцев, а также улиц М.Расулзаде, 28 Мая, Ф.Хойского, Ч.Мустафаева, Ш.И.Хатаи, М.Мушвига, Шахрияра, Н.Туси, А.Кюрчайлы, Бюльбюля, У.Гаджибекова, Хейранханым и С.Бехлулзаде. Кроме того, отключение затронет восемь нежилых объектов.

Всего временно без газа останутся 2508 абонентов.