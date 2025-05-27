В США выставили на продажу редкий кабриолет Land Rover

На аукцион Sotheby's выставили уникальный кабриолет Land Rover Range Rover. Начальная ставка - $100 тыс.

Как передает Day.Az, автомобиль 1995 года выпуска переделало в кабриолет немецкое тюнинг-ателье Styling Garage. Судя по фото, у автомобиля две двери и мягкий верх. О том, когда были проведены изменения конструкции машины, не сообщается.

Технически автомобиль ничем не отличается от Range Rover тех лет - у него 4,0-литровый мотор, работающий с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и полный привод.