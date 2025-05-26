Актоты Раимкулова направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с 28 Мая - Днем Независимости, выражаю глубочайшее почтение за Вашу большую работу во имя суверенитета и благополучия Вашей страны.

В результате Вашей дальновидной и мудрой политики Азербайджан в последние годы прошел большой путь развития, добился значительных достижений с точки зрения политической стабильности, экономического прогресса и международного авторитета. В частности, историческая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировала всему миру силу Азербайджана, а также единство и волю вашего народа. Празднование в этом году пятой годовщины этой славной Победы - яркая страница современной истории Азербайджана.

Созданный по Вашей инициативе Фонд тюркской культуры и наследия стал уникальной платформой в плане сохранения, пропаганды культурного наследия тюркского мира и передачи его грядущим поколениям. Наша организация всегда ощущает внимание и заботу Вашего превосходительства, ценит это как важную поддержку усилий, направленных на развитие нашего общего культурного наследия.

Еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным днем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности во имя развития Азербайджана, мира и процветания родному народу Азербайджана".