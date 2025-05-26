Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева

В Международном центре мугама в Баку прошел памятный вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения выдающегося представителя национального искусства мугама, народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Агахана Абдуллаева (06.02.1950-25.12.2016), сообщает Day.Az.

Юбилейное мероприятие началось с показа видеозаписи исполнения мастера мугама, хранящейся в "Золотом фонде" Азербайджанского телевидения и радио.

Вечер вел секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, драматург и писатель Ильгар Фахми. С воспоминаниями об Агахане Абдуллаеве выступили депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, народный артист Вамиг Мамедалиев, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов. В их выступлениях особо подчёркивалось, что вклад маэстро в развитие мугамного искусства, его выдающаяся роль в становлении и обучении многих известных исполнителей мугама невозможно переоценить. Обладавший сильным, приятным голосом с широким диапазоном, мастер мугама достойно продолжал творческие традиции своих предшественников и, отличаясь своеобразной манерой исполнения, внес большой вклад в сокровищницу многовековой музыкальной культуры Азербайджана. Агахан Абдуллаев с честью представлял мугам не только на родине, но и за её пределами, достойно продолжая традиции великого музыкального наследия Азербайджана.

В концертной программе выступили народные артисты Забит Набизаде, Симара Иманова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженный артист Илькин Ахмедов, а также победители Телевизионного конкурса мугама Миралам Мираламов, Мамед Наджафов, Гусейн Меликов и Нисбет Седраева. Исполнителей сопровождал ансамбль солистов Международного центра мугама под руководством Ровшана Гурбанова.

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