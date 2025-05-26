"Шамахы" расстался с французским хавбеком

"Шамахы" расстался с футболистом.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель попрощался с Брахимом Конате.

Причиной этому стало истечение срока контракта с игроком.

Отметим, что французский полузащитник перешел в "Шамахы" прошлым летом.