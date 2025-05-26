https://news.day.az/sport/1755835.html "Шамахы" расстался с французским хавбеком "Шамахы" расстался с футболистом. По информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель попрощался с Брахимом Конате. Причиной этому стало истечение срока контракта с игроком. Отметим, что французский полузащитник перешел в "Шамахы" прошлым летом.
"Шамахы" расстался с французским хавбеком
"Шамахы" расстался с футболистом.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, региональный представитель попрощался с Брахимом Конате.
Причиной этому стало истечение срока контракта с игроком.
Отметим, что французский полузащитник перешел в "Шамахы" прошлым летом.
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