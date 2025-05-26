https://news.day.az/sport/1755781.html Объявлено время матча "Лерик" - "Ширван" Объявлены место и время проведения матчей плей-офф сезона 2025/26 во Второй лиге. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. В этом матче встретятся "Лерик", занявший в этом сезоне 13-е место во Второй лиге, и "Ширван", занявший второе место в Региональной лиге. Матч, который состоится 29 мая, пройдет на ASCO Arena.
Объявлено время матча "Лерик" - "Ширван"
Объявлены место и время проведения матчей плей-офф сезона 2025/26 во Второй лиге.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
В этом матче встретятся "Лерик", занявший в этом сезоне 13-е место во Второй лиге, и "Ширван", занявший второе место в Региональной лиге. Матч, который состоится 29 мая, пройдет на ASCO Arena. Игра начнется в 16:00.
Отметим, что по этому поводу 27 мая в 11:00 в административном здании АФФА состоится совещание, на котором будут обсуждаться другие детали проведения игры.
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