Объявлено время матча "Лерик" - "Ширван"

Объявлены место и время проведения матчей плей-офф сезона 2025/26 во Второй лиге.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

В этом матче встретятся "Лерик", занявший в этом сезоне 13-е место во Второй лиге, и "Ширван", занявший второе место в Региональной лиге. Матч, который состоится 29 мая, пройдет на ASCO Arena. Игра начнется в 16:00.

Отметим, что по этому поводу 27 мая в 11:00 в административном здании АФФА состоится совещание, на котором будут обсуждаться другие детали проведения игры.