Трамп воодушевил страны Европы

Разговор президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен воодушевил страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета El País со ссылкой на европейские источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пока Вашингтон со своими предложениями скорее стремится к капитуляции, чем к переговорам, в ходе которых обе стороны пойдут на уступки ради меньшего из зол", - отметили источники издания.

При этом, по их словам, многие европейские столицы воодушевились переговорами политиков и с надеждой восприняли изменение тональности.