https://news.day.az/society/1756114.html В Азербайджане завершена выплата пенсий и адресной соцпомощи за май Выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за май. Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В Азербайджане завершена выплата пенсий и адресной соцпомощи за май
Выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за май.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 8 мая по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, а 23 мая - по другим регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были произведены пенсионные выплаты за май.
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