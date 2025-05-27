В Красной Слободе прошла выставка, посвящённая Дню освобождения и спасения

26 мая по инициативе Центра наследия горских евреев была организована историческая выставка, посвящённая Дню освобождения и спасения - символу победы над нацизмом во Второй мировой войне и избавления еврейского народа от угрозы уничтожения, передает Day.Az.

Мероприятие прошло в Музее горских евреев, расположенном в Красной Слободе. В нём приняли участие представители государственных структур, местных исполнительных органов, а также аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память погибших во время войны.

Директор Музея горских евреев Игорь Шаулов в своей речи рассказал об истории появления этой памятной даты и значении выставки. Он отметил, что трагедия Холокоста оставила глубокий и неизгладимый след в истории и жизни общины, напомнив о трудностях, с которыми столкнулись горские евреи, и массовых убийствах, совершённых против них. Он подчеркнул, что победа и освобождение были достигнуты ценой огромных жертв, и отметил важность сохранения этой памяти и передачи её будущим поколениям.

Игорь Шаулов отметил, что Азербайджан - это страна, являющаяся примером толерантности и мультикультурализма для всего мира, где на протяжении многих лет представители различных народов и религий живут в атмосфере мира и взаимного уважения. Он подчеркнул значительный вклад президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа в сохранение этого порядка.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, выступая на выставке, отметил, что в последние годы в мире вновь наблюдаются проявления экстремизма и антисемитизма, что создаёт угрозу не только для еврейского народа, но и для всего мира. Он подчеркнул важность единства еврейского народа в предотвращении повторения трагических событий истории и напомнил, что евреи всегда были сторонниками мира. Посол отметил значимую роль выставки как общего напоминания об истории и средства просвещения будущих поколений.

В ходе выставки участники ознакомились с редкими экспонатами и фотографиями, хранящимися в музее. Посетителям была представлена подробная информация об истории общины, её культурном наследии и роли музея в сохранении этого наследия. Также была организована экскурсия по Красной Слободе с участием гидов.