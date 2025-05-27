https://news.day.az/officialchronicle/1756007.html Президент Ильхам Алиев встретился с жителями в городе Лачин - ФОТО 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился и побеседовал с жителями в городе Лачин. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями в городе Лачин - ФОТО
27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился и побеседовал с жителями в городе Лачин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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