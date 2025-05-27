Спасибо, Брижит!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о пощечине, которую получил Эммануэль Макрон от жены.

Day.Az представляет публикацию:

Жена Макрона Брижит отвесила мужу пощечину - и стала буквально народной героиней.

В соцсетях ей буквально аплодируют "благодарные" ее мужу французы. Уж слишком много раздражения накопилось вокруг этого "мирового лидера": пенсионная реформа, надменность, бесконечные уроки другим странам. А тут - простой, понятный жест.

Сигнал, что даже в окружении Макрона кто-то не выдерживает.

Молодец, Брижит! Жахнула Макрона сразу за всех - за миллионы людей по всему миру, которые радостно бы дали президенту Франции по лицу - и абсолютно за дело.

Автор карикатуры - HSF