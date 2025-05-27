Спасибо, Брижит!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о пощечине, которую получил Эммануэль Макрон от жены.
Day.Az представляет публикацию:
Жена Макрона Брижит отвесила мужу пощечину - и стала буквально народной героиней.
В соцсетях ей буквально аплодируют "благодарные" ее мужу французы. Уж слишком много раздражения накопилось вокруг этого "мирового лидера": пенсионная реформа, надменность, бесконечные уроки другим странам. А тут - простой, понятный жест.
Сигнал, что даже в окружении Макрона кто-то не выдерживает.
Молодец, Брижит! Жахнула Макрона сразу за всех - за миллионы людей по всему миру, которые радостно бы дали президенту Франции по лицу - и абсолютно за дело.
Автор карикатуры - HSF
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